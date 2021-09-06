Внучка Байдена выходит замуж: фото обручального кольца с бриллиантом

Наоми и Питер встречаются с 2018 года, и теперь молодой человек сделал девушке предложение. Дата свадьбы пока не сообщается.

Самая старшая внучка американского президента Джо Байдена 27-летняя Наоми выходит замуж за своего бойфренда Питера Нила, о чем сообщила на странице в Instagram, поделившись фото с женихом и помолвочным кольцом с бриллиантом на пальце.

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"Навсегда", – подписала она снимок, однако о дате свадьбы пока что ничего не сказала.

Нил – сын хирургов-ортопедов из Вайоминга, который, по данным The List, закончил юридический факультет в университете Пенсильвании, выпускницей юрфака которого Наоми стала в прошлом году. Сейчас она работает в международной юридической фирме, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия.

[ + – ] Наоми Байден и ее жених Питер Нил Фото: Наоми Байден/Instagram

Наоми – дочь Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Бул. Ее назвали в честь покойной дочери президента Байдена, которая погибла в автокатастрофе вместе с матерью Хантера и Бо, Нейлией в 1972 году, вскоре после того, как Байден был впервые избран сенатором.

Молодые люди вместе с 2018 года. В 2020-м Наоми и Нил создали свой собственный веб-сайт Coronavirus Aid and Relief Guide, чтобы помочь тем, кто пострадал в финансовом отношении от карантина из-за коронавируса.

[ + – ] Наоми и Питер вместе с 2018 года Фото: Наоми Байден/Instagram

Девушка часто сопровождала деда в международных поездках в Новую Зеландию, Турцию и Китай, еще когда тот был вице-президентом. Сейчас же на своих страницах она активно защищает Джо Байдена от критиков, а также продвигает прогрессивные взгляды.

Всего у американского президенте семь внуков, и Наоми – не только самая старшая, но и самая открытая для публики, поскольку ее страницы в соцсетях доступны для просмотра.

Ранее мы рассказывали о том, что пришлось пережить Джо Байдену на пути к президентству, а также писали о трагедиях, постигших его.