Онучка Байдена виходить заміж: фото обручки з діамантом

Наомі та Пітер зустрічаються з 2018 року, і тепер молодик зробив дівчині пропозицію. Дата весілля поки не повідомляється.

Найстарша внучка американського президента Джо Байдена 27-річна Наомі виходить заміж за свого бойфренда Пітера Ніла, про що повідомила на сторінці в Instagram, поділившись фото з нареченим та обручкою з діамантом на пальці.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Назавжди", — підписала вона знімок, проте про дату весілля поки що нічого не сказала.

Ніл — син хірургів-ортопедів із Вайомінгу, який, за даними The List, закінчив юридичний факультет в університеті Пенсільванії, випускницею юрфаку якого Наомі стала в минулому році. Зараз вона працює в міжнародній юридичній фірмі, розташованій у Вашингтоні, округ Колумбія.

[ + – ] Наомі Байден і її наречений Пітер Ніл Фото: Наомі Байден/Instagram

Наомі — дочка Гантера Байдена і його колишньої дружини Кетлін Бул. Її назвали на честь покійної дочки президента Байдена, яка загинула в автокатастрофі разом із матір'ю Гантера і Бо, Нейлією у 1972 році, незабаром після того, як Байден був уперше обраний сенатором.

Молоді люди разом із 2018 року. У 2020-му Наомі і Ніл створили свій власний вебсайт Coronavirus Aid and Relief Guide, щоб допомогти тим, хто постраждав фінансово від карантину через коронавірус.

[ + – ] Наомі і Пітер разом із 2018 року Фото: Наомі Байден/Instagram

Дівчина часто супроводжувала діда в міжнародних поїздках до Нової Зеландії, Туреччини і Китаю, ще коли той був віце-президентом. Зараз же на своїх сторінках вона активно захищає Джо Байдена від критиків, а також просуває прогресивні погляди.

Всього в американського президента сім онуків, і Наомі — не тільки найстарша, а й найбільш відкрита для публіки, оскільки її сторінки в соцмережах доступні для перегляду.

Раніше ми розповідали про те, що довелося пережити Джо Байдену на шляху до президентства, а також писали про трагедії, які спіткали його.