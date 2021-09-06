Беременная Катя Осадчая появилась на обложке журнала Viva

Телеведущая снялась для издания на последнем месяце беременности и рассказала, как совмещала интересное положение и работу.

37-летняя украинская телеведущая и модель Катя Осадчая украсила обложку журнала Viva, поделившись соответствующим снимком авторства Сони Плакидюк на своей странице в Instagram.

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"Эта беременность промелькнула очень быстро, а малыш решил родился быстрее свежего номера @viva_ukraine_magazine, но на обложке и внутри чрезвычайные фотографии @moi_sofism я запомню свой особый состояние через эти фотографии. А в интервью откровенно рассказала все, что вы хотели узнать о до и после :)", – подписала она снимок.

На фото она позирует, замотанная в голубую ткань, демонстрируя округлившийся живот на последнем месяце беременности. Образ дополняет черная лента с бантом сзади на голове. В откровенном интервью изданию Осадчая рассказала, что за несколько дней до рождения сына вместе с мужем, телеведущим Юрием Горбуновым они устроили дома Baby Shower, но даже тогда не рассказали гостям о поле ребенка, держа интригу до последнего.

По словам ведущей, где-то с 25 недели беременности она отказалась от каблуков, поскольку за один день съемки она нахаживает около четырех километров. Однако интересное положение не заставило ее отдыхать.

"Беря во внимание пандемию, мы побывали во всех путешествиях, в которых можно. К сожалению, мы связаны правилами въезда в разные страны. Но надеемся, сто скоро вернемся к привычному графику", – поделилась она, дав понять, что и дальше продолжит активно работать.

Катя призналась, что третья беременность не стала для нее отличной от других в плане набора веса, и он составил стандартные 15-17 кг, как и два прошлых раза. При этом телеведущая старалась правильно питаться и внимательно относилась к рациону.

Как известно, Осадчая родила сына 19 августа. Этот ребенок стал для нее третьим, и теперь она многодетная мама сыновей. Муж знаменитости присутствовал при родах и даже перерезал пуповину, а после рождения ребенка подарил жене огромный букет цветов.