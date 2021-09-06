Вагітна Катя Осадча з'явилася на обкладинці журналу Viva

Телеведуча знялася для видання на останньому місяці вагітності і розповіла, як поєднувала цікавий стан і роботу.

37-річна українська телеведуча й модель Катя Осадча прикрасила обкладинку журналу Viva, поділившись відповідним знімком авторства Соні Плакидюк на своїй сторінці в Instagram.

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"Ця вагітність промайнула дуже швидко, а малюк вирішив народився швидше за свіжий номер @viva_ukraine_magazine, але на обкладинці і всередині надзвичайні фотографії @moi_sofism я запам'ятаю свій особливий стан через ці фотографії. А в інтерв'ю відверто розповіла все, що ви хотіли дізнатися про до і після :)", — підписала вона знімок.

На фото вона позує, замотана в блакитну тканину, демонструючи кругленький живіт на останньому місяці вагітності. Образ доповнює чорна стрічка з бантом ззаду на голові. У відвертому інтерв'ю виданню Осадча розповіла, що за кілька днів до народження сина разом із чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим вони влаштували в будинку Baby Shower, але навіть тоді не розповіли гостям про стать дитини, тримаючи інтригу до останнього.

За словами ведучої, десь із 25 тижня вагітності вона відмовилася від підборів, оскільки за один день зйомки вона находжує близько чотирьох кілометрів. Однак цікавий стан не змусив її відпочивати.

"Беручи до уваги пандемію, ми побували у всіх подорожах, у яких можна. На жаль, ми зв'язані правилами в'їзду в різні країни. Але сподіваємося, що скоро повернемося до звичного графіку", — поділилася вона, давши зрозуміти, що й далі продовжить активно працювати.

Катя зізналася, що третя вагітність не стала для неї відмінною від інших в плані набору ваги, і він склав стандартні 15-17 кг, як і два попередніх рази. При цьому телеведуча намагалася правильно харчуватися й уважно ставилася до раціону.

Як відомо, Осадча народила сина 19 серпня. Ця дитина стала для неї третьою, і тепер вона багатодітна мама синів. Чоловік знаменитості був присутній при пологах і навіть перерізав пуповину, а після народження дитини подарував дружині величезний букет квітів.