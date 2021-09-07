Рэпер Тимати отдыхает в Греции с украинкой

Ни модель, ни рэпер не публикуют совместных фото, продолжая держать публику в неведении. Этот пробел восполнили папарацци, сняв пару вместе на прогулке по острову.

38-летний российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, привлек к себе внимание СМИ после того, как засветился на греческом острове Миконос с новой девушкой. Недавно папарацци сфотографировали пару вместе во время прогулки, чем только подогрели слухи о возможном романе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Поклонники артиста уже выяснили, что светловолосую девушку ростом 180 см с точеной фигурой зовут Саша Дони, ей 20 лет, и она живет в Киеве, куда переехала из Чернигова несколько лет назад. Александра – модель и Instagram-блогер. На своей странице в соцсети она часто публикует откровенные фото, демонстрируя подтянутую фигуру и великолепную растяжку.

Известно, что раньше она занималась художественной гимнастикой, благодаря чему может похвастаться хорошей физической формой.

Ни Тимати, ни Саша не публиковали общих снимков, интригуя поклонников. Правда, у себя в сторис украинка все же поделилась кадром, на котором стоит в обнимку с мужчиной в вышитой рубашке и татуировкой с надписью Star на кисти руки. Точно в такой же рубашке гулял по острову музыкант, тело которого покрыто татуировками, и выше упомянутой – в их числе.

[ + – ] Фото на странице Саши Дони [ + – ] Сториз Тимура Юнусова

Бывшая девушка Тимати и мать его семилетней дочери Алисы, российская модель Алена Шишкова уже прокомментировала фото Александры, оставив смайлик в виде огня.

[ + – ] Бывшая подруга Тимати прокомментировала фото Александры

У Тимура Юнусова подрастает дочь, воспитанием которой занимается мать артиста, а его бывшая пассия Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира, однако в отличие от своей предшественницы, не стала отдавать ребенка отцу и сама занимается его воспитанием.

Кроме того, Тимати успел поучаствовать в шоу "Холостяк", в финале которого подарил кольцо 22-летней модели Екатерине Сафаровой. Пара даже успела вместе отдохнуть и выйти в свет, но затем девушка улетела в Испанию к родителям, а затем и вовсе сняла кольцо. В Сети поползли слухи, что весь роман был не более чем постановкой. Кстати, ведущим шоу был украинец Никита Добрынин.