Репер Тіматі відпочиває в Греції з українкою

Ні модель, ні репер не публікують спільних фото, продовжуючи тримати публіку в невіданні. Цю прогалину заповнили папараці, знявши пару разом на прогулянці по острову.

38-річний російський репер Тимур Юнусов, більш відомий як Тіматі, привернув до себе увагу ЗМІ після того, як засвітився на грецькому острові Міконос з новою дівчиною. Нещодавно папараці сфотографували пару разом під час прогулянки, чим тільки підігріли чутки і про можливий роман.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шанувальники артиста вже з'ясували, що світловолосу дівчину зростом 180 см з витонченою фігурою звуть Саша Доні, їй 20 років, і вона живе в Києві, куди переїхала з Чернігова кілька років тому. Олександра — модель та Instagram-блогер. На своїй сторінці в соцмережі вона часто публікує відверті фото, демонструючи підтягнуту фігуру і чудову розтяжку.

Відомо, що раніше вона займалася художньою гімнастикою, завдяки чому може похвалитися хорошою фізичною формою.

Ні Тіматі, ні Саша не публікували загальних знімків, інтригуючи шанувальників. Правда, у себе в сторіз українка все ж поділилася кадром, на якому обіймається з чоловіком у вишитій сорочці і татуюванням з написом Star на кисті руки. Точно в такій самій сорочці гуляв по острову музикант, тіло якого покрите татуюваннями, і вище згадана — у їх числі.

[ + – ] Фото на сторінці Саші Доні [ + – ] Сторіз Тимура Юнусова

Колишня дівчина Тіматі і мати його семирічної дочки Аліси, російська модель Олена Шишкова вже прокоментувала фото Олександри, залишивши смайлик у вигляді вогню.

[ + – ] Колишня подруга Тіматі прокоментувала фото Олександри

У Тимура Юнусова підростає дочка, вихованням якої займається мати артиста, а його колишня пасія Анастасія Решетова народила йому сина Ратміра, проте на відміну від своєї попередниці, не стала віддавати дитину батькові і сама займається його вихованням.

Крім того, Тіматі встиг взяти участь у шоу "Холостяк", у фіналі якого подарував кільце 22-річній моделі Катерині Сафаровій. Пара навіть встигла разом відпочити і вийти у світ, але потім дівчина полетіла в Іспанію до батьків, а потім і зовсім зняла кільце. У мережі поповзли чутки, що весь роман був не більше ніж постановкою. До речі, ведучим шоу був українець Нікіта Добринін.