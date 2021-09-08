В Великобритании 70 женщин вышли замуж за деревья: видео необычной церемонии

Таким образом жительницы Бристоля хотят спасти парк от вырубки, поскольку там планируется строительство элитной недвижимости.

На острове Спайк в Бристоле (город-порт на юго-западе Великобритании) группа из 70 женщин вышла замуж за 74 дерева, чтобы помешать застройщику, планирующему возвести здесь элитное жилье стоимостью 55 млн фунтов стерлингов, срубить их, сообщает Daily Mail.

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Мероприятие проходило в парке для трейлеров. "Невесты" были в свадебных платьях разных народов мира, а в руках держали импровизированные букеты из веток дерева и распечатанное фото "жениха". На подобный шаг их вдохновило популярное в 70-ых годах прошлого века движение Чипко. Оно получило распространение после того, как группа жительниц индийской деревни Мандал из района Чамали в Утар Прадеш в 1974 году поклялась ценой собственной жизни сохранить деревья от вырубки. Когда приехали работники, чтобы спилить деревья, женщины обхватили руками каждое из них, заявив, что вырубщикам придется убить и их прежде, чем уничтожить дерево. Таким образом смелым жительницам деревни удалось спасти лес от вырубки.

Свадебные "клятвы" для участниц массового "бракосочетания" написал Джон Тарлтон, профессор регенеративной медицины в Бристольской ветеринарной школе. Он же выступил в роли шафера на мероприятии.

"Как только заявку на строительство утвердят, будет уже слишком поздно. Никто не станет отменять это решение. Вот и все, деревья вырубят, и мы мало на что повлияем. Мы не можем позволить себе потерять эти 74 дерева. Это огромное количество взрослых деревьев в той части Бристоля, которая больше всего в них нуждается", – заявил мужчина в комментарии ВВС.

[ + – ] Среди "невест" были как юные девушки, так и пожилые женщины

Организатор "свадьбы" в Бристоле Шивон Киранс выразила надежду, что такое необычное мероприятие показало, что "деревья – наши партнеры на всю жизнь".

По словам Сьюзан Хаккет, одной из "невест", выйти замуж за дерево – "абсолютная привилегия".

"Это не просто сентиментальный жест, он очень значительный и символичный. Деревья – чистые примеры безусловной любви, которая так прекрасно сочетается с самой идеей брака. Брак – на всю жизнь, дыхание – на всю жизнь. Бристолю нужны взрослые деревья больше, чем роскошное частное жилье", – подчеркнула она.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что возраст "невест" очень разный – от молодых девушек до пожилых женщин. Однако все они объединились в едином порыве защитить природу.

Что же касается городских властей Бристоля, то они пока никак не комментируют произошедшее. Заявка на планирование от Goram Homes и застройщиков Hill, которая еще не утверждена горсоветом, предусматривает строительство 166 домов, из которых 66 позиционируются как социальное и доступное жилье. Владельцы площадки для трейлеров Baltic Wharf, где расположены 74 дерева, уже получили от городского совета уведомление о необходимости покинуть эту территорию.

Ранее мы писали о британке, которая вышла замуж сама за себя и не так давно отметила 11-ую годовщину брака.