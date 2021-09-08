В Великобритании 70 женщин вышли замуж за деревья: видео необычной церемонии
Таким образом жительницы Бристоля хотят спасти парк от вырубки, поскольку там планируется строительство элитной недвижимости.
На острове Спайк в Бристоле (город-порт на юго-западе Великобритании) группа из 70 женщин вышла замуж за 74 дерева, чтобы помешать застройщику, планирующему возвести здесь элитное жилье стоимостью 55 млн фунтов стерлингов, срубить их, сообщает Daily Mail.
Мероприятие проходило в парке для трейлеров. "Невесты" были в свадебных платьях разных народов мира, а в руках держали импровизированные букеты из веток дерева и распечатанное фото "жениха". На подобный шаг их вдохновило популярное в 70-ых годах прошлого века движение Чипко. Оно получило распространение после того, как группа жительниц индийской деревни Мандал из района Чамали в Утар Прадеш в 1974 году поклялась ценой собственной жизни сохранить деревья от вырубки. Когда приехали работники, чтобы спилить деревья, женщины обхватили руками каждое из них, заявив, что вырубщикам придется убить и их прежде, чем уничтожить дерево. Таким образом смелым жительницам деревни удалось спасти лес от вырубки.
Свадебные "клятвы" для участниц массового "бракосочетания" написал Джон Тарлтон, профессор регенеративной медицины в Бристольской ветеринарной школе. Он же выступил в роли шафера на мероприятии.
"Как только заявку на строительство утвердят, будет уже слишком поздно. Никто не станет отменять это решение. Вот и все, деревья вырубят, и мы мало на что повлияем. Мы не можем позволить себе потерять эти 74 дерева. Это огромное количество взрослых деревьев в той части Бристоля, которая больше всего в них нуждается", – заявил мужчина в комментарии ВВС.
Организатор "свадьбы" в Бристоле Шивон Киранс выразила надежду, что такое необычное мероприятие показало, что "деревья – наши партнеры на всю жизнь".
По словам Сьюзан Хаккет, одной из "невест", выйти замуж за дерево – "абсолютная привилегия".
"Это не просто сентиментальный жест, он очень значительный и символичный. Деревья – чистые примеры безусловной любви, которая так прекрасно сочетается с самой идеей брака. Брак – на всю жизнь, дыхание – на всю жизнь. Бристолю нужны взрослые деревья больше, чем роскошное частное жилье", – подчеркнула она.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что возраст "невест" очень разный – от молодых девушек до пожилых женщин. Однако все они объединились в едином порыве защитить природу.
Что же касается городских властей Бристоля, то они пока никак не комментируют произошедшее. Заявка на планирование от Goram Homes и застройщиков Hill, которая еще не утверждена горсоветом, предусматривает строительство 166 домов, из которых 66 позиционируются как социальное и доступное жилье. Владельцы площадки для трейлеров Baltic Wharf, где расположены 74 дерева, уже получили от городского совета уведомление о необходимости покинуть эту территорию.
Ранее мы писали о британке, которая вышла замуж сама за себя и не так давно отметила 11-ую годовщину брака.