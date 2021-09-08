У Великобританії 70 жінок вийшли заміж за дерева: відео незвичайної церемонії

Таким чином мешканки Бристоля хочуть врятувати парк від вирубки, оскільки там планується будівництво елітної нерухомості.

На острові Спайк у Бристолі (місто-порт на південному заході Великобританії) група з 70 жінок вийшла заміж за 74 дерева, щоб перешкодити забудовнику, який планує звести тут елітне житло вартістю 55 млн фунтів стерлінгів, зрубати їх, повідомляє Daily Mail.

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Захід проходив у парку для трейлерів. "Наречені" були у весільних сукнях різних народів світу, а в руках тримали імпровізовані букети з гілок дерева і роздруковане фото "нареченого". На подібний крок їх надихнуло популярне в 70-х роках минулого століття рух Чіпко. Він набув поширення після того, як група жительок індійського села Мандал з району Чамалі в Утар Прадеш у 1974 році присягнулася ціною власного життя зберегти дерева від вирубки. Коли приїхали працівники, щоб спиляти дерева, жінки обхопили руками кожне з них, заявивши, що вирубникам доведеться вбити і їх перш, ніж знищити дерево. Таким чином сміливим мешканкам села вдалося врятувати ліс від вирубки.

Весільні "клятви" для учасниць масового "одруження" написав Джон Тарлтон, професор регенеративної медицини в Бристольській ветеринарній школі. Він же виступив у ролі боярина на заході.

"Як тільки заявку на будівництво затвердять, буде вже занадто пізно. Ніхто не стане скасовувати це рішення. Ось і все, дерева вирубають, і ми мало на що вплинемо. Ми не можемо дозволити собі втратити ці 74 дерева. Це величезна кількість дорослих дерев у тій частини Бристоля, яка найбільше їх потребує", — заявив чоловік у коментарі ВВС.

[ + – ] Серед "наречених" були як юні дівчата, так і жінки літнього віку

Організатор "весілля" в Бристолі Шивон Кіранс висловила надію, що такий незвичайний захід показав, що "дерева — наші партнери на все життя".

За словами Сьюзан Хаккет, однієї з "наречених", вийти заміж за дерево — "абсолютний привілей".

"Це не просто сентиментальний жест, він дуже значний і символічний. Дерева — чисті приклади безумовної любові, яка так чудово поєднується із самою ідеєю шлюбу. Шлюб — на все життя, дихання — на все життя. Бристолю потрібні дорослі дерева більше, ніж розкішне приватне житло", — підкреслила вона.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що вік "наречених" дуже різний — від молодих дівчат до літніх жінок. Однак, усі вони об'єдналися в єдиному пориві захистити природу.

Що ж стосується міської влади Бристоля, то вони поки що ніяк не коментують подію. Заявка на планування від Goram Homes і забудовників Hill, яка ще не затверджена міськрадою, передбачає будівництво 166 будинків, з яких 66 позиціюється як соціальне і доступне житло. Власники майданчика для трейлерів Baltic Wharf, де розташовані 74 дерева, уже отримали від міської ради повідомлення про необхідність покинути цю територію.

Раніше ми писали про британку, яка вийшла заміж сама за себе і не так давно відзначила 11-ту річницю шлюбу.