Появились первые снимки со съемок второго сезона "Бриджертонов"

Производство популярного и скандального сериала Netflix возобновилось после сообщений о заболевших коронавирусом на съемочной площадке

В Сети появились первые снимки со съемочной площадки исторического сериала "Бриджертоны". Папарацци удалось снять разодетых в костюмы актеров, катающихся на лодках по озеру в графстве Бакингемпшир. "Бриджертоны" стали сенсацией 2020 года. Главным образом из-за того, что, претендуя на историчность и рассказывая истории из эпохи Регентства, в нем были заняты темнокожие актеры, что вызвало, как возмущение, так и восторг у зрителей. Об этом пишет Daily Mail.

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В январе 2021 года было объявлено, что сериал продолжили еще на три сезона и скоро стартуют съемки. Однако, когда они начались, то их приостановили из-за того, что у членов съемочной группы обнаружили коронавирус.

Поклонники телесаги уже начали беспокоиться о том, что не увидят премьеру вовремя, но тревога оказалась ложной и уже можно видеть первые фото со съемочной площадки. И одного из новичков сериала, актрису Симон Эшли, которая исполнит одну из главных ролей и любовный интерес одного из братьев Бриджертон.

[ + – ] Симон Эшли, которая исполняет одну из ролей в новом сезоне Фото: Splash News

Фото: Splash News

Напомним, сериал "Бриджертоны" основан на серии романов американской писательницы Джулии Куинн, которая, обучаясь в медицинской школе, решила написать роман, который бы сама хотела прочесть. Ее дебют оказался на редкость удачным, так что она оставила мечты стать доктором и сосредоточилась на писательском деле.

Фото: Splash News

Фото: Splash News

Экранизированные произведения рассказывают историю семейства Бриджертонов: четырех братьев, четырех сестер и их овдовевшей матери, которые пытаются найти свою любовь в Лондоне начала 1800-х.

Премьера второго сезона состоится весной 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что 26-летняя звезда сериала Фиби Дайвенор и 27-летний комик Пит Дэвидсон расстались после пяти месяцев отношений. Инсайдеры полагают, что они не выдержали отношений на расстоянии. Ведь Фиби снимается в Британии, а Пит остался в США.