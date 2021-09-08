З'явилися перші знімки зі зйомок другого сезону "Бріджертонів"

Виробництво популярного і скандального серіалу Netflix відновилося після повідомлень про хворих коронавірусом на знімальному майданчику

У мережі з'явилися перші знімки зі знімального майданчика історичного серіалу "Бріджертони". Папараці вдалося зняти виряджених у костюми акторів, котрі катаються на човнах по озеру в графстві Бакінгемпшир. "Бріджертони" стали сенсацією 2020 року. Головним чином через те, що, претендуючи на історичність і розповідаючи історії з епохи Регентства, у ньому були зайняті темношкірі актори, що викликало як обурення, так і захват у глядачів. Про це пише Daily Mail.

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У січні 2021 року було оголошено, що серіал продовжили ще на три сезони і скоро стартують зйомки. Однак, коли вони почалися, то їх призупинили через те, що в членів знімальної групи виявили коронавірус.

Шанувальники телесаги вже почали турбуватися про те, що не побачать прем'єру вчасно, але тривога виявилася помилковою і вже можна бачити перші фото зі знімального майданчика. І одного з новачків серіалу, актрису Сімоне Ешлі, яка виконає одну з головних ролей і любовний інтерес одного з братів Бріджертонів.

[ + – ] Сімоне Ешлі, яка виконує одну з ролей у новому сезоні Фото: Splash News

Фото: Splash News

Нагадаємо, серіал "Бріджертони" заснований на серії романів американської письменниці Джулії Квінн, яка, навчаючись у медичній школі, вирішила написати роман, який би сама хотіла прочитати. Її дебют виявився на рідкість вдалим, тому вона залишила мрії стати лікарем і зосередилася на письменницькій справі.

Фото: Splash News

Фото: Splash News

Екранізовані твори розповідають історію сімейства Бріджертонів: чотирьох братів, чотирьох сестер та їхню овдовілу матір, які намагаються знайти свою любов у Лондоні початку 1800-х.

Прем'єра другого сезону відбудеться навесні 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26-річна зірка серіалу Фібі Дайвенор і 27-річний комік Піт Девідсон розлучилися після п'яти місяців відносин. Інсайдери вважають, що вони не витримали відносин на відстані. Адже Фібі знімається в Британії, а Піт залишився в США.