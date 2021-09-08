От Африки и до Европы: шесть дворцов и замков, которые можно купить

Имения, достойные королевской семьи, выставлены на продажу и любой, у кого хватит денег, может обзавестись собственным замком

В большинстве стран селебрити и просто богатые люди предпочитают покупать пенхаузы или относительно современные дома в живописных местечках. Но, если кто-то из них желает почувствовать себя, как настоящий монарх, или аристократ с родовым гнездом, то ему стоит, или отправиться в Европу и приобрести подлинный дворец там, или же, как миллионеры прошлого, попробовать построить что-то подобное у себя дома, но это будет уже не то. Издание Architectural Digest нашел шесть замков и дворцов с историей и правильной атмосферой.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Интересно, но хоть большинство подобных объектов недвижимости размещено именно в Европе, но можно найти дворцы и в Африке, где в прошлом были колонии европейских государств.

Дворец Гранада в Марокко

[ + – ] Дворец Гранада Фото: Architectural Digest

Размещен дворец Гранада в Марракеше и строили его архитекторы, вдохновляясь знаменитым дворцом Альгамбра в Гранаде, Испания. Более того, они даже использовали 600-летние чертежи.

[ + – ] Одна из гостиных Фото: Architectural Digest

Результат впечатляет – роскошное имение в марокканском стиле продается за 13 миллионов долларов, а шик ему придает таинственность. Его нынешние владельцы неизвестны. Про них в агентстве недвижимости Кенсингтон, которое продает имение, говорят лишь, что эта супружеская пара вложила в этот дом "много любви".

Замок Тюир во Франции

[ + – ] Замок Тюир Фото: Architectural Digest

Если кто-то желает почувствовать себя героем романов сэра Вальтера Скотта, то ему стоит обратить внимание на замок Тюир XI века, расположенный в Окситании, Франция. Здание подлинное, хоть и было немного перестроено, чтобы соответствовать XXI веку. Тут появился бассейн с подогревом, в средневековой темнице расположился бар, а в оружейной оборудовали кинотеатр. Стоит замок скромных 3,4 миллиона долларов.

Дворец Бержуира в Португалии

[ + – ] Дворец Бержуира Фото: Architectural Digest

Дворец был построен в 1805 году для королевского рыцаря Луиса Перейры Велью Москосо и его семьи. Сюда часто наведывались и члены королевской семьи. Дом окружен виноградниками, а каждый владелец добавлял сюда что-то от себя: зимний сад, часовню, театр и даже тронный зал. Однако главным украшением дворца называют роскошную лестницу, спроектированную знаменитым архитектором Мигелем Вентура Терра.

[ + – ] Дворец Бержуира Фото: Architectural Digest

Она украшена традиционными португальскими изразцами азулежу. Стоит дворец с винным погребом и 12 спальнями 29,7 миллионов долларов.

Палаццо во Флоренции

[ + – ] Флорентийское палаццо Фото: Architectural Digest

Это самый старый замок, выставленный на продажу в Европе. Это палаццо в Италии, окруженное виноградниками и оливковыми рощами, упоминается еще в 1020 году в свидетельстве о продаже. Но с той поры оно сменил немало владельцев, и было перестроено. Пять веков им владело семейство банкиров Джанфильяцци. Из башни под названием Antica Torre Tornabuoni открывается прекрасный вид на холмы Кьянти. Также тут имеются каменные камины, террактовые полы и старинные балки. Стоимость — 23,7 миллиона долларов.

Шато в Провансе

[ + – ] Шато в Провансе Фото: Architectural Digest

Замок с фасадом из натурального камня расположен в Провансе. Был построен в XIX веке и с двух его террас открывается прекрасный вид на Пиренеи. В маленьком замке имеется винный погреб, бильярдная и бассейн. Стоимость – 3 миллиона долларов.

Замок Мандл в Аргентине

[ + – ] Вид на замок Мандл Фото: Architectural Digest

Дом был построен в конце 1920-х на вершине холма недалеко от Ла-Кумбре, небольшого городка в долине Пунилья, Кордова, Аргентина. Его первым владельцем был хирург Бартоломео Васалло, но настоящий расцвет для имения наступил в 1940-х, когда его приобрел бизнесмен Фриц Мандл, на тот момент 17 в списке самых богатых людей мира.

[ + – ] Одна из спален Фото: Architectural Digest

Замок перестроили, вокруг высадили фруктовые деревья, так что новые владельцы, которые потратят на него 3,8 миллионов долларов, получат кроме банальным бассейнов и спален, несколько конюшен, винный погреб и бильярдную в фальшивой темнице.

Напомним, самые дорогие объекты недвижимости в мире, которые были выставлены на продажу, не так давно лишились одного из самых очаровательных экспонатов в списке. Имение под названием Villa Les Cèdres (Вилла Кедров) расположенное в местности Сен-Жан-Кап-Ферра, между Ниццей и Монако, было куплено украинским олигархом Ринатом Ахметовым. До него имением владели Александр Марнье-Лапостоль, владелец виноградников и производитель знаменитого ликера Grand Marnier, а также юная возлюбленная бельгийского короля Леопольда II.

Также Фокус выяснил, куда отбывают члены британской королевской семьи, когда пресса сообщает, что они покинули Лондон и уехали в очередной замок. Оказалось, что всего подобных "убежищ" двенадцать. Именно ими владеют члены королевской семьи и могут назвать их своим домом.