Від Африки і до Європи: шість палаців та замків, які можна придбати

Маєтки, гідні королівської сім'ї, виставлені на продаж і будь-який, у кого вистачить грошей, може обзавестися власним замком

У більшості країн селебріті і просто багаті люди воліють купувати пентхауси або сучасні будинки в мальовничих містечках. Але, якщо хтось із них хоче відчути себе, як справжній монарх, або аристократ з родовим гніздом, то йому варто, або відправитися в Європу і придбати справжній палац там, або ж, як мільйонери минулого, спробувати побудувати щось подібне в себе вдома, але це буде вже не те. Видання Architectural Digest знайшло шість замків і палаців з історією та правильною атмосферою.

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Цікаво, але хоч більшість подібних об'єктів нерухомості розміщено саме в Європі, але можна знайти палаци і в Африці, де в минулому були колонії європейських держав.

Палац Гранада в Марокко

[ + – ] Палац Гранада Фото: Architectural Digest

Розміщений палац Гранада в Марракеші, і будували його архітектори, надихаючись знаменитим палацом Альгамбра в Гранаді, Іспанія. Більше того, вони навіть використовували 600-річні креслення.

[ + – ] Одна з віталень Фото: Architectural Digest

Результат вражає — розкішний маєток у марокканському стилі продається за 13 мільйонів доларів, а шик йому надає таємничість. Його нинішні власники невідомі. Про них в агентстві нерухомості Кенсінгтон, яке продає маєток, кажуть лише, що ця подружня пара вклала в цей будинок "багато любові".

Замок Тюір у Франції

[ + – ] Замок Тюір Фото: Architectural Digest

Якщо хтось бажає відчути себе героєм романів сера Вальтера Скотта, то йому варто звернути увагу на замок Тюір XI століття, розташований в Окситанії, Франція. Будівля справжня, хоч і була трохи перебудована, щоб відповідати XXI століттю. Тут з'явився басейн з підігрівом, у середньовічній в'язниці розташувався бар, а в збройовій обладнали кінотеатр. Коштує замок скромних 3,4 мільйони доларів.

Палац Бержуіра в Португалії

[ + – ] Палац Бержуіра Фото: Architectural Digest

Палац був побудований у 1805 році для королівського лицаря Луїса Перейри Велью Москосо і його сім'ї. Сюди часто навідувалися і члени королівської сім'ї. Будинок оточений виноградниками, а кожен власник додавав сюди щось від себе: зимовий сад, каплицю, театр і навіть тронний зал. Однак, головною прикрасою палацу називають розкішні сходи, спроектовані знаменитим архітектором Мігелем Вентура Терра.

[ + – ] Палац Бержуіра Фото: Architectural Digest

Вони прикрашені традиційними португальськими кахлями азулежу. Коштує палац з винним погребом і 12 спальнями 29,7 мільйонів доларів.

Палаццо у Флоренції

[ + – ] Флорентійське палаццо Фото: Architectural Digest

Це найстаріший замок, виставлений на продаж у Європі. Це палаццо в Італії, оточене виноградниками й оливковими гаями, згадується ще 1020 року у свідоцтві про продаж. Але з того часу воно змінило чимало власників, і було перебудовано. П'ять століть ним володіло сімейство банкірів Джанфільяцці. З вежі під назвою Antica Torre Tornabuoni відкривається прекрасний вигляд на пагорби К'янті. Також тут є кам'яні каміни, терактова підлога і старовинні балки. Вартість — 23,7 мільйони доларів.

Шато в Провансі

[ + – ] Шато в Провансі Фото: Architectural Digest

Замок з фасадом з натурального каменю розташований у Провансі. Був побудований у XIX столітті, і з двох його терас відкривається прекрасний краєвид на Піренеї. У маленькому замку є винний льох, більярдна і басейн. Вартість — 3 мільйони доларів.

Замок Мандл в Аргентині

[ + – ] Краєвид на замок Мандл Фото: Architectural Digest

Будинок був побудований у кінці 1920-х на вершині пагорба недалеко від Ла-Кумбре, невеликого містечка в долині Пунілья, Кордова, Аргентина. Його першим власником був хірург Бартоломео Васалло, але справжній розквіт для маєтку настав у 1940-х, коли його придбав бізнесмен Фріц Мандл, на той момент 17-й у списку найбагатших людей світу.

[ + – ] Одна зі спалень Фото: Architectural Digest

Замок перебудували, навколо висадили фруктові дерева, тому нові власники, які витратять на нього 3,8 мільйони доларів, отримають, крім банальних басейнів і спалень, декілька стаєнь, винний льох і більярдну у фальшивій темниці.

Нагадаємо, найдорожчі об'єкти нерухомості у світі, які були виставлені на продаж, не так давно позбулися одного з найчарівніших експонатів у списку. Маєток під назвою Villa Les Cèdres (Вілла Кедрів) розташований у місцевості Сен-Жан-Кап-Ферра, між Ніццою і Монако, було куплено українським олігархом Рінатом Ахметовим. До нього маєтком володіли Олександр Марньє-Лапостоль, власник виноградників і виробник знаменитого лікеру Grand Marnier, а також юна кохана бельгійського короля Леопольда II.

Також Фокус з'ясував, куди відправляються члени британської королівської сім'ї, коли преса повідомляє, що вони покинули Лондон і поїхали в черговий замок. Виявилося, що всього подібних "притулків" дванадцять. Саме ними володіють члени королівської сім'ї та можуть назвати їх своїм будинком.