Вышел официальный трейлер четвертой части "Матрицы"

Премьера картины с бюджетом в $220 млн запланирована на 22 декабря 2021 года.

Трейлер "Матрица-4" от кинокомпании Warner Bros. Pictures уже доступен в сети. За пару дней до этого на официальном сайте франшизы появились 180 тысяч тизеров, которые можно было смотреть, выбрав на экране одну из двух предложенных таблеток: красную или синюю.

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В продолжении культового фильма, первая часть которого вышла в 1999 году, появятся заметно изменившийся Киану Ривз в роли Нео, Кэри-Энн Мосс в роли Тринити, Джада Пинкетт-Смит в роли Ниобе, Ламбер Вильсон в роли Меровингена, а агента Джонсона сыграет Даниэл Бернхардт.

Трейлер "Матрица-4" — выводы из первых кадров

Трейлер "Матрица-4" показал, что актерский состав франшизы существенно пополнился. В новой ленте франшизы зрители увидят Нила Патрика Харриса, известного по фильму "Как я встретил вашу маму", Яхью Абдул-Матина II, сыгравшего в "Аквамене", индийско-американскую актрису Приянку Чопру, Кристину Риччи ("Семейка Аддамс"), Джонатана Гроффа из "Охотника за разумом", Джессику Хенвик ("Железный кулак") и других.

Подробности работы над картиной держались в секрете, и даже ее название было объявлено только в прошлом месяце. По словам Киану Ривза, этот фильм, режиссером которого стала Лана Вачовски, о любви.

Трейлер "Матрица-4" начинается с того, что Томас Андерсон (Киану Ривз) сидит на сеансе терапии и вспоминает "сны", явно намекающие на его прошлую жизнь. Вскоре после этого он сталкивается с Тринити (Кэрри-Энн Мосс) в матрице, узнав в ней своего бывшего союзника и любовь. В конце концов, Томас встречает человека, очень похожего на Морфеуса (Яхья Абдул-Матин II), который предлагает ему красную таблетку. Затем ролик заканчивается тем, что Томас – теперь снова Нео – перенаправляет ракету на вертолет, прежде чем он и Тринити прыгают с небоскреба.

Как видно из опубликованных кадров, картина обещает быть захватывающей, с массой спецэффектов, яростной борьбой с системой "Матрица" и эффектными сюжетными поворотами.

Трейлер "Матрица-4" также говорит в конце, что премьера на стриминговом сервисе HBO Max и в кинотеатрах назначена на 22 декабря этого года.