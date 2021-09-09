Вийшов офіційний трейлер четвертої частини "Матриці"

Прем'єра картини з бюджетом $220 млн запланована на 22 грудня 2021 року.

Трейлер "Матриця-4" від кінокомпанії Warner Bros. Pictures уже доступний у мережі. За кілька днів до цього на офіційному сайті франшизи з'явилися 180 тисяч тизерів, які можна було дивитися, вибравши на екрані одну з двох запропонованих таблеток: червону або синю.

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У продовженні культового фільму, перша частина якого вийшла в 1999 році, з'являться Кіану Рівз, який помітно змінився, у ролі Нео, Керрі-Енн Мосс у ролі Трініті, Джада Пінкетт-Сміт у ролі Ніобе, Ламбер Вільсон у ролі Меровінга, а агента Джонсона зіграє Даніель Бернгардт.

Трейлер "Матриця-4" — висновки з перших кадрів

Трейлер "Матриця-4" показав, що акторський склад франшизи істотно поповнився. У новій стрічці франшизи глядачі побачать Ніла Патріка Гарріса, відомого за фільмом "Як я зустрів вашу маму", Яг'ю Абдул-Матіна II, який зіграв в "Аквамені", індійсько-американську акторку Пріянку Чопру, Крістіну Річчі ("Родина Адамсів"), Джонатана Гроффа з "Мисливця за розумом", Джессіку Генвік ("Залізний кулак") та інших.

Подробиці роботи над картиною трималися в секреті, і навіть її назва була оголошена тільки в минулому місяці. За словами Кіану Рівза, цей фільм, режисеркою якого стала Лана Вачовскі, про любов.

Трейлер "Матриця-4" починається з того, що Томас Андерсон (Кіану Рівз) сидить на сеансі терапії і згадує "сни", які очевидно натякають на його минуле життя. Незабаром після цього він стикається з Трініті (Керрі-Енн Мосс) в матриці, впізнавши в ній свого колишнього союзника і любов. Зрештою, Томас зустрічає людину, дуже схожу на Морфеуса (Яг'я Абдул-Матін II), який пропонує йому червону таблетку. Потім ролик закінчується тим, що Томас — тепер знову Нео — перенаправляє ракету на вертоліт, перш ніж він і Трініті стрибають з хмарочоса.

Як видно з опублікованих кадрів, картина обіцяє бути захопливою, з масою спецефектів, лютою боротьбою із системою "Матриця" та ефектними сюжетними поворотами.

Трейлер "Матриця-4" також говорить наприкінці, що прем'єра на стрімінговому сервісі HBO Max і в кінотеатрах призначена на 22 грудня цього року.