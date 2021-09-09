"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс вышла замуж в платье в стиле Грейс Келли

Роскошное платье для невесты пошил знаменитый дизайнер вечерних и свадебных нарядов Зухаир Мурад.

30-летняя американская топ-модель и "ангел" бренда нижнего белья Victoria's Secret Жасмин Тукс сочеталась браком со своим 31-летним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро, а фотографиями роскошного платья и не менее роскошной церемонии, которая прошла в Эквадоре, поделилась в соцсети.

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Венчание пары состоялось в католической церкви, которая находится в центре Кито. К алтарю невесту вел ее дедушка.

"На мой взгляд, в Кито одни из самых красивых церквей в мире. А та, которую мы выбрали, покрыта золотом. Создается впечатление, будто вы присутствуете на королевской свадьбе", – считает модель.

Жасмин и Хуан познакомились по работе в 2016 году в Юте. Борреро работает в Snapchat директором по международным рынкам, и приложение для социальных сетей готовилось к запуску новой функции под названием "Групповые истории". Компания хотела нанять Жасмин и ее друзей для продвижения.

"Мы все оказались в Лос-Анджелесе на показе мод, поэтому я пошла на обед с Хуаном и парой других сотрудников Snapchat. После того обеда Хуан в тот же вечер пригласил меня на вечеринку по случаю дня рождения. Было естественное влечение друг к другу. Мы поддерживали связь с той ночи, а остальное – уже история", – рассказала девушка в интервью Vogue.

Год назад, 21 сентября 2020 года, Хуан сделал возлюбленной предложение, превратив этот момент в настоящее приключение с тайным маршрутом, романтическим застольем и прочими сюрпризами.

Платье для невесты создал известный дизайнер Зухаир Мурад.

"Я хотела, чтобы он сшил мне платье с того момента, как я пришла на его первый показ от кутюр. Я описала подвенечный наряд, о котором мечтаю, и он нарисовал самое красивое и неподвластное времени платье, которое я когда-либо видела", – говорит Жасмин.

Белое приталенное платье с вышитыми цветочными узорами и отделанное мелким жемчугом отличалось вырезом с высоким воротником и длинными рукавами. Драпированный пояс закрывал объемную съемную верхнюю юбку, украшенную кружевом и расшитую пайетками и жемчугом. Наряд дополнял шлейф длиной 4,5 метра. Отметим, что платье было похоже на то, в каком выходила замуж за князя Монако голливудская актриса Грейс Келли.

После венчания молодожены и гости отправились в сад с огромным количеством цветов, расположенный в получасе езди от Кито. Готовил на свадьбу лучший шеф-повар Эквадора Алехандро Чаморро, а для присутствующих оборудовали два больших бара и огромный танцпол.

Невеста на празднике выглядела по-настоящему счастливой.

"До сих пор не могу поверить, что живу с тобой в реальной сказке @juandavidborrero ❤️ 9.4.21. Я официально миссис Борреро", – написала она в Instagram.

Напомним, ранее стало известно о свадьбе звезды фильма "Эмили в Париже" Лили Коллинз.