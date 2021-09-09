"Ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вийшла заміж у сукні в стилі Грейс Келлі

Розкішну сукню для нареченої пошив знаменитий дизайнер вечірніх і весільних нарядів Зухаір Мурад.

30-річна американська топ-модель та "ангел" бренду спідньої білизни Victoria's Secret Жасмін Тукс одружилася зі своїм 31-річним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро, а фотографіями розкішної сукні та не менш розкішної церемонії, яка пройшла в Еквадорі, поділилася в соцмережі.

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Вінчання пари відбулося в католицькій церкві, яка знаходиться в центрі Кіто. До вівтаря наречену вів її дідусь.

"На мій погляд, у Кіто одні з найкрасивіших церков у світі. А та, яку ми вибрали, покрита золотом. Створюється враження, ніби ви присутні на королівському весіллі", — вважає модель.

Жасмін і Хуан познайомилися по роботі в 2016 році в Юті. Борреро працює в Snapchat директором із міжнародних ринків, і додаток для соціальних мереж готувався до запуску нової функції під назвою "Групові історії". Компанія хотіла найняти Жасмін і її друзів для просування.

"Ми всі опинилися в Лос-Анджелесі на показі мод, тому я пішла на обід із Хуаном і кількома іншими співробітниками Snapchat. Після того обіду Хуан у той же вечір запросив мене на вечірку з нагоди дня народження. Було природній потяг одне до одного. Ми підтримували зв'язок із тієї ночі, а решта — вже історія", — розповіла дівчина в інтерв'ю Vogue.

Рік тому, 21 вересня 2020 року, Хуан зробив коханій пропозицію, перетворивши цей момент на справжню пригоду з таємним маршрутом, романтичним застіллям та іншими сюрпризами.

Сукню для нареченої створив відомий дизайнер Зухаір Мурад.

"Я хотіла, щоб він пошив мені сукню з того моменту, як я прийшла на його перший показ від кутюр. Я описала вінчальний наряд, про який мрію, і він намалював найкрасивішу і непідвладну часу сукню, яку я коли-небудь бачила", — каже Жасмін.

Біла приталена сукня з вишитими квітковими візерунками й оброблена дрібним перлами відрізнялася вирізом із високим коміром і довгими рукавами. Драпований пояс закривав об'ємну знімну верхню спідницю, прикрашену мереживом і розшиту паєтками і перлами. Наряд доповнював шлейф завдовжки 4,5 метри. Зазначимо, що сукня було схожа на ту, в якій виходила заміж за князя Монако голлівудська акторка Грейс Келлі.

Після вінчання молодята і гості вирушили в сад із величезною кількістю квітів, розташований за півгодини їзди від Кіто. Готував на весіллі кращий шеф-кухар Еквадору Алехандро Чаморро, а для присутніх обладнали два великі бари і величезний танцпол.

Наречена на святі виглядала по-справжньому щасливою.

"Досі не можу повірити, що живу з тобою в реальній казці @juandavidborrero ❤️ 9.4.21. Я офіційно місіс Борреро", — написала вона в Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо про весілля зірки фільму "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз.