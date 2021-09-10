Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и чего категорически нельзя делать 11 сентября

11 сентября считается днем смерти Иоанна Крестителя, казненного по приказу правителя Галилеи Ирода Антипы. Но отмечается он как праздник перехода пророка в вечную жизнь.

В субботу, 11 сентября, православные христиане и греко-католики отмечают день мученической смерти пророка Иоанна, крестившего Иисуса Христа в реке Иордан. День этот получил название Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фокус решил собрать все, что известно об этом религиозном празднике.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Усекновение — один из важнейших дней для христиан восточного обряда, поскольку пророк Иоанн Креститель – самый почитаемый после Девы Марии святой.

История жизни и смерти пророка Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча родился в семье праведных Елизаветы, родственницы Богоматери, и священника Захарии, когда оба они были уже в зрелом возрасте. Супруги перестали надеяться на потомство, и появление сына стало для них чудом.

Иоанн, который был родственником Иисуса Христа, появился на свет на 6 месяцев раньше Спасителя (о чем говорится в первой главе Евангелия от Луки). Рождество Иоанна Предтечи празднуется 7 июля и ровно на полгода отстоит от Рождества Христова.

Став взрослым, в своих проповедях перед людьми Иоанн Предтеча говорил о том, что вскоре придет Мессия и спасет человечество. Именно Иоанн и крестил Иисуса в реке Иордан.

Иоанн Креститель был популярне в народе, поскольку, кроме проповедей, он обличал грехи и пороки власть имущих, в том числе тетрарха (правителя четвертой части страны) римской провинции Галилеи по имени Ирод. В частности, пророк обличал его в том, что Ирод Антипа увел у своего брата Ирода Филиппа I супругу Иродиаду, женившись на ней. Правителю очень не нравилось то, что простолюдин позволял себе подобные речи, однако казнить правдоруба Ирод не решался, опасаясь восстания людей, и просто бросил его в тюрьму.

Судьбу Иоанна Крестителя решила падчерица Ирода. Саломея, дочь Иродиады, своими танцами так угодила тетрарху на его дне рождения, что Ирод поклялся дать ей все, что она пожелает. Девушка, руководствуясь напутствием матери, которая ненавидела пророка за обличающие слова, попросила подать ей голову Иоанна Крестителя на блюде. Такая просьба опечалила Ирода, однако он был связан клятвой и согласился казнить Иоанна Предтечу. Правитель отправил к узнику оруженосца, который отрубил пророку голову и принес ее на серебряном блюде.

[ + – ] Картина испанского художника 15 века Хуана Фландеса "Месть Иродиады" Фото: Соцсети

Согласно преданиям, казнь состоялась в 32 году после рождения Христа. Что касается точной даты смерти пророка, то она неизвестна. По одной из версий, 11 сентября (29 августа по старому стилю) это событие начали впервые поминать в Александрийской церкви ученики Иоанна, считая его днем смерти пророка и сделав праздником — ведь он совершил переход к жизни небесной, в вечность.

Иродиада закопала голову казненного пророка в нечистом месте, но Иоанна, жена домоправителя Ирода, перезахоронила ее в глиняном сосуде на Елионской (Масличной) горе. Тело Иоанна Крестителя его ученики предали земле в Севастии, где и произошла казнь.

Много лет спустя сосуд обнаружили при строительстве церкви. Земля, где покоились останки пророка, перешла в собственность благочестивого вельможи Иннокентия. Когда голова была найдена, возле святыни начали происходить чудеса, и паломники толпой повалили к ней в надежде на исцеление и решение проблем.

[ + – ] Сосуд с головой Предтечи имел чудодейственную силу и привлекал паломников Фото: Открытые источники

Перед смертью Иннокентий снова закопал голову Иоанна, чтобы ее не осквернили иноверцы. После этого ее находили еще дважды.

Несмотря на то, что казнь – не повод радоваться, день памяти Иоанна Крестителя для христиан является праздником. Церковь считает, что в день смерти человек заново рождается для новой, вечной, жизни.

Чего нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

В этот день в церкви проходят богослужения, а также обязательным является соблюдение строгого поста. Принято считать, что в связи с этим нельзя:

употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты;

употреблять продукты и напитки красного цвета, а также фрукты и овощи, напоминающие по форме голову: капусту, арбуз, дыню, тыкву, помидоры, картошку, круглый хлеб;

ставить на стол продукты круглой формы и резать хлеб ножом;

есть с блюда, потому что именно на такой посуде лежала отрубленная голова пророка;

пользоваться острыми и режущими предметами, а если без этого никак не обойтись, то необходимо соблюдать максимальную осторожность.

собирать яблоки, срезать мак и капусту, копать картошку. Лучше эти дела перенести на другой день;

хозяйкам нельзя шить и вязать;

категорически запрещено стричься и даже причесываться;

нельзя давать деньги в долг и вообще что-либо давать из дома.

Поскольку Усекновение главы Иоанна Предтечи – это день смерти пророка, категорически запрещено веселиться, петь и танцевать. Песни и пляски в этот день считаются грехом, поскольку именно через танец падчерицы Ирода и погиб Иоанн Креститель.

Поверья и приметы на Усекновение

Тот, кто строго постится в этот день, будет помилован от грехов, а его заветное желание может исполниться.

Если 11 сентября за человеком увязалась собака белого цвета, это сулит ему благополучие и достаток в доме. Животное нужно обязательно покормить или хотя бы чем-нибудь угостить.

Журавли летят на юг – к ранней зиме.

Увидеть лебедя в небе – к скорому снегу, а гуся – к дождю.

Дождь с грозой в этот день сулит теплую осень.

Скворцы не улетают – к бабьему лету.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи собирали корни целебных трав, которыми врачевали головные боли и бессонницу.