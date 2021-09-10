Усікновення глави Іоанна Предтечі: що можна і чого категорично не можна робити 11 вересня

11 вересня вважається днем смерті Іоанна Хрестителя, страченого за наказом правителя Галілеї Ірода Антипа. Але відзначається він як свято переходу пророка в вічне життя.

У суботу, 11 вересня, православні християни і греко-католики відзначають день мученицької смерті пророка Іоанна, який хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. День цей одержав назву Усікновення глави Іоанна Предтечі. Фокус вирішив зібрати все, що відомо про це релігійне свято.

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Усікновення — один із найважливіших днів для християн східного обряду, оскільки пророк Іоанн Хреститель — найшанованіший після Діви Марії святий.

Історія життя та смерті пророка Іоанна Хрестителя

Іоанн Предтеча народився в сім'ї праведних Єлизавети, родички Богоматері, і священика Захарії, коли обидва вони були вже в зрілому віці. Подружжя перестало сподіватися на потомство, і поява сина стала для них дивом.

Іоанн, який був родичем Ісуса Христа, з'явився на світ на 6 місяців раніше за Спасителя (про що йдеться в першому розділі Євангелія від Луки). Різдво Іоанна Предтечі святкується 7 липня і рівно на півроку відділене від Різдва Христового.

Ставши дорослим, у своїх проповідях перед людьми Іоанн Предтеча говорив про те, що незабаром прийде Месія і врятує людство. Саме Іоанн і хрестив Ісуса в річці Йордан.

Іоанн Хреститель був популярним в народі, оскільки, крім проповідей, він викривав гріхи й пороки можновладців, в тому числі тетрарха (правителя четвертої частини країни) римської провінції Галілеї на ім'я Ірод. Зокрема, пророк викривав його в тому, що Ірод Антипа забрав у свого брата Ірода Філіпа I дружину Іродіаду, одружившись з нею. Правителю дуже не подобалося те, що простолюдин дозволяв собі такі висловлювання, однак стратити правдоруба Ірод не наважувався, побоюючись повстання людей, і просто кинув його до в'язниці.

Долю Іоанна Хрестителя вирішила падчерка Ірода. Саломея, дочка Іродіади, своїми танцями так догодила тетрарху на його дні народження, що Ірод поклявся дати їй все, що вона забажає. Дівчина, керуючись напуттям матері, яка ненавиділа пророка за його викривальні слова, попросила подати їй голову Іоанна Хрестителя на блюді. Таке прохання засмутило Ірода, проте він був пов'язаний клятвою і погодився стратити Іоанна Предтечу. Правитель відправив до в'язня зброєносця, який відрубав пророку голову і приніс її на срібному блюді.

[ + – ] Картина іспанського художника 15 століття Хуана Фландеса "Помста Іродіади" Фото: Соцсети

Згідно з переказами, страта відбулася в 32 році після Різдва Христового. Що стосується точної дати смерті пророка, то вона невідома. За однією з версій, 11 вересня (29 серпня за старим стилем) цю подію почали вперше поминати в Олександрійській церкві учні Іоанна, вважаючи його днем смерті пророка і зробивши святом — адже він здійснив перехід до життя небесного, у вічність.

Іродіада закопала голову страченого пророка в нечистому місці, але Іоанна, дружина домоправителя Ірода, перепоховала її в глиняній посудині на Еліонській (Оливній) горі. Тіло Іоанна Хрестителя його учні поховали в Севастії, де і сталася страта.

Через багато років посудину виявили при будівництві церкви. Земля, де покоїлися останки пророка, перейшла у власність благочестивого вельможі Інокентія. Коли голова була знайдена, біля святині почали відбуватися чудеса, і паломники натовпом повалили до неї в надії на зцілення і вирішення проблем.

[ + – ] Посудина з головою Предтечі мала чудодійну силу і привертала паломників Фото: Открытые источники

Перед смертю Інокентій знову закопав голову Іоанна, щоб її не споганили іновірці. Після цього її знаходили ще двічі.

Незважаючи на те, що страта — не привід радіти, день пам'яті Іоанна Хрестителя для християн є святом. Церква вважає, що в день смерті людина заново народжується для нового, вічного життя.

Чого не можна робити в день Усікновення глави Іоанна Предтечі

В цей день в церкві проходять богослужіння, а також обов'язковим є дотримання суворого посту. Прийнято вважати, що у зв'язку з цим не можна:

вживати в їжу м'ясо, рибу і молочні продукти;

вживати продукти та напої червоного кольору, а також фрукти й овочі, що нагадують за формою голову: капусту, кавун, диню, гарбуз, помідори, картоплю, круглий хліб;

ставити на стіл продукти круглої форми і різати хліб ножем;

їсти з блюда, тому що саме на такому посуді лежала відрубана голова пророка;

користуватися гострими і ріжучими предметами, а якщо без цього ніяк не обійтися, то необхідно дотримуватися максимальної обережності.

збирати яблука, зрізати мак і капусту, копати картоплю. Краще ці справи перенести на інший день;

господаркам не можна шити і в'язати;

категорично заборонено стригтися і навіть зачісуватися;

не можна давати гроші в борг і взагалі що-небудь давати з дому.

Оскільки Усікновення глави Іоанна Предтечі — це день смерті пророка, категорично заборонено веселитися, співати та танцювати. Пісні й танці в цей день вважаються гріхом, оскільки саме через танець падчерки Ірода і загинув Іоанн Хреститель.

Повір'я та прикмети на Усікновення

Той, хто строго постить в цей день, буде помилуваний від гріхів, а його заповітне бажання може здійснитися.

Якщо 11 вересня за людиною ув'язалася собака білого кольору, це обіцяє йому благополуччя і достаток у домі. Тварину потрібно обов'язково погодувати або хоча б чимось пригостити.

Журавлі летять на південь — до ранньої зими.

Побачити лебедя в небі — до швидкого снігу, а гусака — до дощу.

Дощ з грозою в цей день обіцяє теплу осінь.

Шпаки не відлітають — до бабиного літа.

У день Усікновення глави Іоанна Предтечі збирали коріння цілющих трав, якими лікували головний біль і безсоння.