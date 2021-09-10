Брат знаменитой модели Рози Хантингтон-Уайтли становится известней сестры

Тоби – младший брат знаменитой модели Victoria's Secret и девушки Джейсона Стейтема – Рози Хантингтон-Уайтли

Когда Рози Хантингтон-Уайтли еще активно занималась модельной карьерой и выходила на подиум, в первых рядах нередко можно было заметить симпатичного молодого человека, который не сводил с нее глаз. Этот юноша – ее младший брат Тоби Рози Хантингтон-Уайтли. Пусть он менее известен, чем его знаменитая сестра, но он уже делает уверенные шаги в модельном бизнесе. Шесть лет назад он заключил контракт с крупным лондонским модельным агентством Select Model Management, снялся для нескольких обложек и стал лицом брендов Christopher Cowan и Burberry. А также посетил мероприятие Bulgari в Италии, на котором был представлен новый аромат бренда Bvlgari Man Terrae Essence, где снова привлек к себе внимание, пишет Corriere Fiorentino.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Впрочем, Тоби вполне мог добиться успехов на модельном поприще и не будь он братом известной модели. Их мать, фитнесс-тренер, с детства приучала своих детей к занятиям спортом и учила правильно питаться. Так что Тоби, повзрослев, сделал спорт своей работой. Он профессиональный тренер, и, как сказано в его профиле в Instagram, он "помогает амбициозным людям достичь своих целей в области здоровья и фитнеса".

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли с матерью Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли с братом Тоби в детстве Фото: Instagram rosiehw

Сам он признается, что ему нравится работать над наращиванием силы и выносливости и чередовать разные подходы к тренировкам. Результат впечатляет, как можно убедиться, посмотрев снимки Тоби, выглядит он прекрасно.

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Тоби любит путешествовать и итальянскую кухню. Впрочем, лучшим местом на земле он называет графство Девон, где он рос с сестрами: Рози и Флоренс. В интервью несколько лет назад он признавался, что "в зеленых холмах графства всегда будет что-то притягательное".

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Также он увлекается модой и коллекционирует часы, с того момента, как родители подарили ему Omega на 21-й день рождения. "Я хотел такие с 13 лет и впервые увидел их в ювелирном магазине, в котором работала моя мама. Я ношу свои старые Timex в спортзал, а по выходным переключаюсь с Omega на винтажные Rotary. Мне нравится мастерство и история, которые присущи каждым часам", — признается молодой человек.

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Со знаменитой сестрой у Тоби близкие и теплые отношения. Рози всегда отмечает в соцсетях успехи младшего брата и признается, что именно он помогает ей поддерживать себя в форме. А она со своей стороны всегда готова его поддержать.

"Я балую своего брата, люблю его больше всего на свете и слежу за тем, чтобы у него и у Флоренс было все, что требуется", — признавалась модель в одном из своих первых интервью.

[ + – ] Тоби Хантингтон-Уайтли с сестрой Рози

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли с сестрой Флоренс Фото: Instagram rosiehw

Но Тоби, как и Рози уже несвободен. Он был помолвлен с известным диетологом Сисели Бордо и даже делал ей предложение в 2017 году, но тогда до свадьбы дело не дошло.

С июля прошлого года Тоби встречается с Ноа Мурсией, юристкой из Франции и соучредительницей марки биодобавок.

Напомним, недавно Фокус рассказывал о самых симпатичных из Виндзоров: внуках принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы.