Брат знаменитої моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі стає відомішим за сестру

Тобі — молодший брат знаменитої моделі Victoria's Secret і дівчини Джейсона Стейтема, Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Коли Розі Гантінгтон-Вайтлі ще активно займалася модельною кар'єрою і виходила на подіум, у перших рядах нерідко можна було помітити симпатичного молодого чоловіка, який не зводив з неї очей. Цей юнак — її молодший брат Тобі Гантінгтон-Вайтлі. Нехай він менш відомий, ніж його знаменита сестра, але він уже робить впевнені кроки в модельному бізнесі. Шість років тому він уклав контракт з великим лондонським модельним агентством Select Model Management, знявся для кількох обкладинок і став обличчям брендів Christopher Cowan і Burberry. А також відвідав захід Bulgari в Італії, на якому був представлений новий аромат бренду Bvlgari Man Terrae Essence, де знову привернув до себе увагу, пише Corriere Fiorentino.

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Втім, Тобі цілком міг домогтися успіхів на модельній ниві і якби він не був братом відомої моделі. Їхня мати, фітнес-тренерка, з дитинства привчала своїх дітей до занять спортом і вчила правильно харчуватися. Так що Тобі, подорослішавши, зробив спорт своєю роботою. Він професійний тренер, і, як сказано в його профілі в Instagram, він "допомагає амбітним людям досягти своїх цілей в області здоров'я і фітнесу".

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі. з матір'ю Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі. з братом Тобі в дитинстві Фото: Instagram rosiehw

Сам він зізнається, що йому подобається працювати над нарощуванням сили і витривалості і чергувати різні підходи до тренувань. Результат вражає, як можна переконатися, подивившись знімки Тобі, він має чудовий вигляд.

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Тобі любить подорожувати й італійську кухню. Втім, найкращим місцем на землі він називає графство Девон, де він ріс із сестрами: Розі і Флоренс. В інтерв'ю кілька років тому він зізнавався, що "в зелених пагорбах графства завжди буде щось привабливе".

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Також він захоплюється модою і колекціонує годинники з того моменту, як батьки подарували йому Omega на 21-й день народження. "Я хотів такі з 13 років і вперше побачив їх у ювелірному магазині, в якому працювала моя мама. Я ношу свої старі Timex у спортзал, а на вихідних переключаюсь з Omega на вінтажні Rotary. Мені подобається майстерність і історія, які притаманні кожним годинникам", — зізнається юнак.

Фото: Instagram thuntingtonwhiteley Фото: Instagram thuntingtonwhiteley

Зі знаменитою сестрою у Тобі близькі й теплі стосунки. Розі завжди відзначає в соцмережах успіхи молодшого брата і зізнається, що саме він допомагає їй підтримувати себе у формі. А вона зі свого боку завжди готова його підтримати.

"Я балую свого брата, люблю його більше за все на світі і стежу за тим, щоб у нього і у Флоренс було все, що потрібно", — зізнавалася модель в одному зі своїх перших інтерв'ю.

[ + – ] Тобі Гантінгтон-Вайтлі з сестрою Розі

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі з сестрою Флоренс Фото: Instagram rosiehw

Але Тобі, як і Розі, вже не вільний. Він був заручений з відомою дієтологинею Сіселі Бордо і навіть робив їй пропозицію в 2017 році, але тоді до весілля справа не дійшла.

З липня минулого року Тобі зустрічається з Ноа Мурсія, юристкою з Франції і співзасновницею марки біодобавок.

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