Принц Гарри выступит со скандальным разоблачением своей мачехи

Неудобные подробности о Камилле Паркер-Боулз, второй жене принца Чарльза, появятся в новых мемуарах принца Гарри

Стали известны новые подробности о мемуарах принца Гарри, которые еще не вышли, но уже успели привлечь к себе внимание всех таблоидов. Журналисты утверждают, что принц Гарри откроет в своей автобиографии много неудобных и скандальных подробностей о своей семье. И, в частности, о своей мачехе, Камилле Паркер-Боулз. Об том пишет The List.

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О том, что второй жене принца Чарльза, мачехе принцев Гарри и Уильяма, герцогине Корнуолльской, в мемуарах принца будет отведено немало глав, уверен бывший дворецкий принцессы Дианы и эксперт по королевской британской семье Пол Баррел.

"После сообщений о том, что она вмешалась в отношения его родителей, а затем заняла место Дианы в качестве жены Чарльза, я подозреваю, что Камилла Паркер-Боулз безусловно попадает в поле зрения. Поэтому я бы сказал, что Гарри готов раскрыть любые секреты Камиллы", — заявил Баррел в недавнем интервью.

Он уверен, что сделано это будет еще и потому, что издатели агентства Penguin Random house, которые уже заплатили Гарри за будущую книгу солидную сумму, а это около 18 миллионов фунтов стерлингов, захотят получить за свои деньги грандиозный скандал, который будет успешно продаваться.

[ + – ] Камилла и принц Чарльз в 1970-х Фото: Getty Images

А тема отношений принца Чарльза, леди Ди и Камиллы – всегда актуальна. И интерес к ней подогревает популярный сериал "Корона". И Гарри, по слухам, был доволен, когда увидел, как там изобразили любовницу его отца.

По мнению Баррела, 72-летний наследник британского престола "будет в ярости", если опасения по поводу грядущих мемуаров оправдаются.

Не исключено, что именно Камиллу назовут расисткой в мемуарах. Сам Гарри заявлял, что он пишет "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал. На протяжении многих лет я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что рассказывая свою историю взлетов и падений, ошибок и извлеченных из них уроков, я смогу показать, как много у нас общего. Я глубоко благодарен за возможность поделиться знаниями, полученными за свою жизнь и рад, что люди прочтут полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук", — говорил принц.

[ + – ] Свадьба Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза в 2005 году Фото: Getty Images

Напомним, Камилла Паркер-Боулз, в девичестве Шанд, была первой любовью принца Чарльза. Они познакомились еще в 1970-х, и принц намеревался на ней жениться. Но королевская семья не одобрила кандидатуру дочери из скромного дворянского рода джентри. Камилла вышла замуж за британского офицера Эндрю Паркера-Боулза, Чарльз женился на Диане. Далее Камилла развелась с мужем, а Диана, как известно, погибла в аварии. Впрочем, как стало известно еще при ее жизни, Чарльз никогда не переставал любить Камиллу, и как говорила леди Ди, в их с Чарльзом браке их всегда "было трое". Камилла и Чарльз поженились в 2005 году на скромной церемонии. И некоторые эксперты считают ее не менее трагической фигурой нежели принцесса Диана, вопреки расхожему мнению, что она была "разлучницей и роковой женщиной". Камилла сама пострадала от королевских правил, когда Чарльз не нашел в себе силы настаивать на женитьбе на любимой женщине.