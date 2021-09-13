Принц Гаррі виступить зі скандальним викриттям своєї мачухи

Незручні подробиці про Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, з'являться в нових мемуарах принца Гаррі.

Стали відомі нові подробиці про мемуари принца Гаррі, які ще не вийшли, але вже встигли привернути до себе увагу всіх таблоїдів. Журналісти стверджують, що принц Гаррі відкриє у своїй автобіографії багато незручних і скандальних подробиць про свою сім'ю. І, зокрема, про свою мачуху, Каміллу Паркер-Боулз. Про те пише The List.

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Про те, що другій дружині принца Чарльза, мачусі принців Гаррі та Вільяма, герцогині Корнуолльскій, в мемуарах принца буде відведено чимало глав, впевнений колишній дворецький принцеси Діани й експерт із королівської британської сім'ї Пол Баррел.

"Після повідомлень про те, що вона втрутилася у стосунки його батьків, а потім зайняла місце Діани як дружина Чарльза, я підозрюю, що Камілла Паркер-Боулз безумовно потрапляє в поле зору. Тому я б сказав, що Гаррі готовий розкрити будь-які секрети Камілли", — заявив Баррел у нещодавньому інтерв'ю.

Він упевнений, що зроблено це буде ще й тому, що видавці агентства Penguin Random house, які вже заплатили Гаррі за майбутню книгу солідну суму, а це приблизно 18 мільйонів фунтів стерлінгів, захочуть отримати за свої гроші грандіозний скандал, який буде успішно продаватися.

[ + – ] Камілла і принц Чарльз у 1970-х Фото: Getty Images

А тема стосунків принца Чарльза, леді Ді та Камілли — завжди актуальна. Й інтерес до неї підігріває популярний серіал "Корона". І Гаррі, за чутками, був задоволений, коли побачив, як там зобразили коханку його батька.

На думку Баррела, 72-річний спадкоємець британського престолу "буде в люті", якщо побоювання з приводу майбутніх мемуарів виправдаються.

Не заперечується, що саме Каміллу назвуть расистом у мемуарах. Сам Гаррі заявляв, що він пише "не як принц, яким народився, а як людина, якою став. Протягом багатьох років я носив багато капелюхів, як у прямому, так і в переносному сенсі, і я сподіваюся, що розповідаючи свою історію злетів і падінь, помилок і витягнутих із них уроків, я зможу показати, як багато у нас спільного. Я глибоко вдячний за можливість поділитися знаннями, отриманими за своє життя і радий, що люди прочитають повністю правдиву оповідь про моє життя з перших рук", — говорив принц.

[ + – ] Весілля Камілли Паркер-Боулз і принца Чарльза в 2005 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз, у дівоцтві Шанд, була першим коханням принца Чарльза. Вони познайомилися ще в 1970-х, і принц мав намір із нею одружитися. Але королівська сім'я не схвалила кандидатуру дочки зі скромного дворянського роду джентрі. Камілла вийшла заміж за британського офіцера Ендрю Паркера-Боулза, Чарльз одружився з Діаною. Далі Камілла розлучилася з чоловіком, а Діана, як відомо, загинула в аварії. Утім, як стало відомо ще за її життя, Чарльз ніколи не переставав любити Каміллу, і як говорила леді Ді, в їхньому з Чарльзом шлюбі їх завжди "було троє". Камілла і Чарльз одружилися в 2005 році на скромній церемонії. І деякі експерти вважають її не менш трагічною постаттю ніж принцеса Діана, всупереч розхожій думці, що вона була "розлучницею і фатальною жінкою". Камілла сама постраждала від королівських правил, коли Чарльз не знайшов у собі сили наполягати на одруженні з коханою жінкою.