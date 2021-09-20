Рождество Пресвятой – большой христианский праздник. Он входит в число двунадесятых (двенадцати самых важных после Пасхи) праздников.

Во вторник, 21 сентября, православные христиане и греко-католики отмечают большой христианский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Католики этот праздник уже отметили 8 сентября. Фокус собрал все, что известно об этом религиозном празднике.

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Событие, положившее начало одному из двунадесятых, самых важных после Пасхи церковных праздников, никак не описано в Новом Завете. История рождения Девы Марии, матери Иисуса Христа, рассказывается в Священном Предании — канонах и творениях святых отцов, которые дополняют священные тексты Библии. К нынешнему времени сохранилось около 130 рукописей, содержащих это евангелие. Самая древняя рукопись, содержащая Евангелие от Иакова (папирус, датируемый III — началом IV в.), была найдена в 1958 году, хранится в библиотеке Бодмера в Женеве. Из греческих рукописей самой полным текстом является кодекс X века, который хранится в Национальной Библиотеке Парижа. Само Протоевангелие Иакова, предположительно, было написано в 150 году н.э.

История рождения Пресвятой Богородицы

[ + – ] Фреска Джотто "Рождество Пресвятой Богородицы" Фото: Соцсети

История появления на свет Девы Марии, описанная в Протоевангелии Иакова (в данном случае Протоевангелие значит, что в этом тексте речь идет о событиях, предшествовавших повествованиям о Рождестве Иисуса Христа в канонических Евангелиях), гласит, что благочестивые супруги Иоаким и Анна безуспешно пытались зачать ребенка долгое время. За это Иоаким был осмеян и удалился в пустыню на сорок дней и сорок ночей, где молился о потомстве. Анна же молилась в саду у лаврового куста, пока к ней не явился ангел и не сказал: "Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". Анна пообещала отдать ребенка Богу, чтобы он служил ему всю жизнь. После рождения девочку назвали Марией, что означает "госпожа", "надежда". Когда Марии исполнилось три года, родители принесли ее в храм. Там ее встретил первосвященник Захария. Согласно преданию, девочку поставили на ступени храма и она, не оглядываясь, побежала в храм. В храме Мария жила до 12 лет. А позже священнику явился ангел и велел собрать вдовцов, чтобы выбрать девушке мужа.

[ + – ] Дева Мария со своей матерью, святой Анной, картина авторства Мурильо Фото: Соцсети

"Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. И сказал жрец Иосифу: Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа", — говорится в Протоевангелии. Сначала Иосиф отказался, боясь, стать посмешищем, но ему пригрозили карами и он согласился. В 16 лет Мария зачала Иисуса.

Когда начали праздновать Рождество Пресвятой Богородицы?

Этот праздник относительно новый, его стали отмечать только с V века — в Византийской империи, и предположительно, благодаря императору Маврикию. Первыми о нем упоминают Константинопольский патриарх Прокла (439–446 гг. ) и папа Геласий в своем требнике (богослужебной книге в 492–426 гг. ). Также о празднике в своих трудах говорили святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. Изображать на иконах и фресках Божью Матерь стали гораздо позже: в X веке.

Одну из таких древних фресок можно увидеть в Соборе святой Софии в Киеве – изображение молящейся Богоматери, или Оранты, размещено в центральной апсиде.

[ + – ] Изображение молящейся Богоматери (Оранты) в Софийском соборе в Киеве Фото: Соцсети

Иконописцы обычно изображали Анну, мать Марии, повивальных бабок и служанок.

[ + – ] Классическая икона, изображающая рождение Пресвятой Богородицы Фото: Соцсети

Дом, где предположительно родилась Дева Мария, находится в Старом городе Иерусалима у Львиных ворот. На этом месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже которого находится церковь в честь Рождества Богородицы, а под зданием монастыря сохранилась пещера, которая якобы была частью дома Иоакима и Анны.

Чего нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы

Церковь не выдвигает определенных запретов в этот день. Однако есть перечень ограничений, обычный для подобных больших праздников. Это – запрет на ссоры. Также нельзя желать зла, отказывать нуждающимся в помощи, злоупотреблять алкогольными напитками, устраивать громкие гулянья. Еще в день Рождества Пресвятой Богородицы нельзя тяжело работать. Пост в этот праздник не соблюдается, но все же рекомендуется не употреблять мяса, а ограничиться рыбой, овощами и грибами.

Поверья и приметы

В народе день Рождества Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины (согласно народному календарю, именно в этот день приходит осень) и Оспожинки (крестьяне на Рождества Пресвятой Богородицы обычно отмечают праздник урожая).

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину. В народе считалось, что "як вип`єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий". Считается, что если в этот день заключить брак, то он будет долгим и счастливым.

Приметы: