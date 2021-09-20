Різдво Пресвятої Богородиці: що можна і чого категорично не можна робити 21 вересня

Різдво Пресвятої — велике християнське свято. Воно входить до числа дванадесятих (дванадцяти найважливіших після Великодня) свят.

У вівторок, 21 вересня, православні християни і греко-католики відзначають велике християнське свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Католики це свято вже відзначили 8 вересня. Фокус зібрав усе, що відомо про це релігійне свято.

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Подія, що поклала початок одному з дванадесятих, найважливіших після Великодня церковних свят, ніяк не описана в Новому Завіті. Історія народження Діви Марії, матері Ісуса Христа, розповідається в Священному Переданні — канонах і творіннях святих отців, які доповнюють священні тексти Біблії. До нинішнього часу збереглося близько 130 рукописів, що містять це євангеліє. Найдавніший рукопис, що містить Євангеліє від Якова (папірус, датований III — початком IV ст.), був знайдений у 1958 році, зберігається в бібліотеці Бодмера в Женеві. З грецьких рукописів найбільш повним текстом є кодекс X століття, який зберігається в Національній бібліотеці Парижа. Саме Протоєвангеліє Якова, імовірно, було написано в 150 році н.е.

Історія народження Пресвятої Богородиці

[ + – ] Фреска Джотто "Різдво Пресвятої Богородиці" Фото: Соцсети

Історія появи на світ Діви Марії, описана в Протоєвангелії Якова (у цьому випадку Протоєвангеліє значить, що в цьому тексті мова йде про події, що передували розповідям про Різдво Ісуса Христа в канонічних Євангеліях), говорить, що благочестиві подружжя Йоаким і Анна безуспішно намагалися зачати дитину довгий час. За це Йоаким був осміяний і пішов у пустелю на сорок днів і сорок ночей, де молився про потомство. Анна ж молилася в саду біля лаврового куща, поки до неї не з'явився ангел і не сказав: "Анно, Анно, Господь почув молитву твою, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі". Анна пообіцяла віддати дитину Богу, щоб вона служила йому все життя. Після народження дівчинку назвали Марією, що означає "пані", "надія". Коли Марії виповнилося три роки, батьки принесли її в храм. Там її зустрів первосвященик Захарія. Згідно з переказами, дівчинку поставили на ступені храму і вона, не озираючись, побігла в храм. У храмі Марія жила до 12 років. А пізніше священику з'явився ангел і велів зібрати вдівців, щоб вибрати дівчині чоловіка.

[ + – ] Діва Марія зі своєю матір'ю, святою Анною, картина авторства Мурільйо Фото: Соцсети

"Останнім посох взяв Йосип, і тут голубка вилетіла з посоха і злетіла Йосипу на славу. І сказав жрець Йосипу: Ти обраний, щоб прийняти до себе і доглядати діву Господа", — йдеться в Протоєвангелії. Спочатку Йосип відмовився, боячись стати посміховиськом, але йому пригрозили карами і він погодився. У 16 років Марія зачала Ісуса.

Коли почали святкувати Різдво Пресвятої Богородиці?

Це свято відносно нове, його стали відзначати лише з V століття — у Візантійській імперії, і імовірно, завдяки імператору Маврикію. Першими про нього згадують Константинопольський патріарх Прокла (439-446 рр.) і папа Геласій у своєму требнику (богослужбовій книзі в 492-426 рр.). Також про свято у своїх працях говорили святителі Іоанн Златоуст, Епіфан і Августин. Зображати на іконах і фресках Божу Матір стали набагато пізніше: у X столітті.

Одну з таких древніх фресок можна побачити в Соборі святої Софії в Києві — зображення Богоматері, або Оранти, яка молиться, розміщене в центральній апсиді.

[ + – ] Зображення Богоматері (Оранти), яка молиться, у Софійському соборі в Києві Фото: Соцсети

Іконописці зазвичай зображували Анну, мати Марії, повитух і служниць.

[ + – ] Класична ікона, яка зображує народження Пресвятої Богородиці Фото: Соцсети

Будинок, де імовірно народилася Діва Марія, розташований у Старому місті Єрусалиму біля Левових воріт. На цьому місці збудовано монастир святої Анни, на першому поверсі якого розташована церква в честь Різдва Богородиці, а під будівлею монастиря збереглася печера, яка нібито була частиною будинку Йоакима та Анни.

Чого не можна робити в день Різдва Пресвятої Богородиці

Церква не висуває певних заборон у цей день. Однак, є перелік обмежень, звичайний для подібних великих свят. Це — заборона на сварки. Також не можна бажати зла, відмовляти, хто потребує допомоги, зловживати алкогольними напоями, влаштовувати гучні гуляння. Ще в день Різдва Пресвятої Богородиці не можна важко працювати. Піст у це свято не дотримується, але все ж рекомендується не вживати м'яса, а обмежитися рибою, овочами і грибами.

Повір'я і прикмети

У народі день Різдва Пресвятої Богородиці має й інші назви: Друга Пречиста, Рожаниці (згідно з народним календарем, саме в цей день приходить осінь) і Обжинки (селяни на Різдво Пресвятої Богородиці зазвичай відзначають свято врожаю).

У цей час також прибирали на зиму бджолині вулики, збирали цибулю. Усі літні роботи закінчувалися, і селяни дякували Богородиці за урожай і просили її допомоги на наступний рік. Також у цей день заготовляють калину. У народі вважалося, що "як вип'єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий". Вважається, що якщо в цей день укласти шлюб, то він буде довгим і щасливим.

Прикмети: