Кэрри Брэдшоу снова будет курить в сиквеле "Секса в большом городе"

Героиня Сары Джессики Паркер в течение шести сезонов пыталась избавиться от вредной привычки

В Сеть попали фотографии со съемочной площадки нового сериала "И просто так…", сиквела культовой телесаги "Секс в большом городе", которые демонстрируют, что Кэрри Брэдшоу снова курит. Об этом пишет Daily Mail.

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Героиня Сары Джессики Паркер пыталась бросить курить на протяжении шести сезонов сериала. Ее вредная привычка чуть не помешала отношениям с Эйданом Шоу, и, напротив, была общей страстью с мистером Бигом, или "мужчиной ее мечты". Но к финалу сериала героиня вела здоровый образ жизни, насколько это возможно в тусовочном мире Нью-Йорка.

Фото: Getty Images

На новых фотографиях со съемочной площадки видно, что Кэрри курит вместе с новой партнершей по сериалу – Саритой Чоудхури, звездой сериала "Родина" и фильма "Кама Сутра: История любви". Впрочем, делают они это шикарно: на заднем сидении Mercedes.

[ + – ] Сарита Чоудхури в роли Симы Патель Фото: Instagram justlikethatmax

Сарита в грядущем сериале играет британку Симу Патель, которая приезжает в Нью-Йорк и знакомиться с Кэрри и ее подругами.

На фото также можно заметить, что на Кэрри нет обручального кольца, что намекает на ее проблемы с мистером Бигом, также известным как Джон Джеймс Престон.

В июле стало известно, когда в Сети появились несколько страниц сценария, что героиня Паркер разводится со своим мужем. "Я записывала подкаст, мыла волосы. Да, я не ела и не спал, но, по крайней мере, я была доволен своим браком. Теперь я всего лишь одна из жен, о которых он заботился?", — спрашивала Кэрри у друзей в обнародованной сцене.

[ + – ] Кадр из оригинального сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

А недавно появились снимки главных героинь, одетых в траур, что намекает на смерть одного из главных персонажей. Поклонники сериала считают, что это будет Саманта Джонс, ведь, как известно, актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в сиквеле.

Напомним, Фокус напоминал, как изменились герои сериала, последняя серия которого вышла в 2004 году.