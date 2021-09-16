Кэрри Брэдшоу снова будет курить в сиквеле "Секса в большом городе"
Героиня Сары Джессики Паркер в течение шести сезонов пыталась избавиться от вредной привычки
В Сеть попали фотографии со съемочной площадки нового сериала "И просто так…", сиквела культовой телесаги "Секс в большом городе", которые демонстрируют, что Кэрри Брэдшоу снова курит. Об этом пишет Daily Mail.
Героиня Сары Джессики Паркер пыталась бросить курить на протяжении шести сезонов сериала. Ее вредная привычка чуть не помешала отношениям с Эйданом Шоу, и, напротив, была общей страстью с мистером Бигом, или "мужчиной ее мечты". Но к финалу сериала героиня вела здоровый образ жизни, насколько это возможно в тусовочном мире Нью-Йорка.
На новых фотографиях со съемочной площадки видно, что Кэрри курит вместе с новой партнершей по сериалу – Саритой Чоудхури, звездой сериала "Родина" и фильма "Кама Сутра: История любви". Впрочем, делают они это шикарно: на заднем сидении Mercedes.
Сарита в грядущем сериале играет британку Симу Патель, которая приезжает в Нью-Йорк и знакомиться с Кэрри и ее подругами.
На фото также можно заметить, что на Кэрри нет обручального кольца, что намекает на ее проблемы с мистером Бигом, также известным как Джон Джеймс Престон.
В июле стало известно, когда в Сети появились несколько страниц сценария, что героиня Паркер разводится со своим мужем. "Я записывала подкаст, мыла волосы. Да, я не ела и не спал, но, по крайней мере, я была доволен своим браком. Теперь я всего лишь одна из жен, о которых он заботился?", — спрашивала Кэрри у друзей в обнародованной сцене.
А недавно появились снимки главных героинь, одетых в траур, что намекает на смерть одного из главных персонажей. Поклонники сериала считают, что это будет Саманта Джонс, ведь, как известно, актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в сиквеле.
Напомним, Фокус напоминал, как изменились герои сериала, последняя серия которого вышла в 2004 году.