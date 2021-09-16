Керрі Бредшоу знову куритиме в сиквелі фільму "Секс у великому місті"
Героїня Сари Джесіки Паркер протягом шести сезонів намагалася позбутися шкідливої звички
У мережу потрапили фотографії зі знімального майданчика нового серіалу "І просто так ...", сиквела культової телесаги "Секс у великому місті", які демонструють, що Керрі Бредшоу знову курить. Про це пише Daily Mail.
Героїня Сари Джесіки Паркер намагалася кинути палити протягом шести сезонів серіалу. Її шкідлива звичка ледь не завадила стосункам із Ейданом Шоу, і, навпаки, була спільною пристрастю з містером Бігом, або "чоловіком її мрії". Але до фіналу серіалу героїня вела здоровий спосіб життя, наскільки це можливо в тусовочному світі Нью-Йорка.
На нових фотографіях зі знімального майданчика видно, що Керрі курить разом із новою партнеркою по серіалу — Сарітою Чоудхурі, зіркою серіалу "Батьківщина" і фільму "Кама Сутра: Історія кохання". Втім, роблять вони це шикарно: на задньому сидінні Mercedes.
Саріта в прийдешньому серіалі грає британку Сіму Патель, яка приїжджає в Нью-Йорк і знайомитися з Керрі та її подругами.
На фото також можна помітити, що на Керрі немає обручки, що натякає на її проблеми з містером Бігом, також відомим як Джон Джеймс Престон.
У липні стало відомо, коли в мережі з'явилися кілька сторінок сценарію, що героїня Паркер розлучається зі своїм чоловіком. "Я записувала подкаст, мила волосся. Так, я не їла і не спала, але, принаймні, я була задоволена своїм шлюбом. Тепер я всього лише одна з дружин, про яких він дбав?" — питала Керрі у друзів в оприлюдненій сцені.
А недавно з'явилися знімки головних героїнь, одягнених в траур, що натякає на смерть одного з головних персонажів. Шанувальники серіалу вважають, що це буде Саманта Джонс, адже, як відомо, актриса Кім Кетролл відмовилася зніматися в сиквелі.
Нагадаємо, Фокус нагадував, як змінилися герої серіалу, остання серія якого вийшла в 2004 році.