Керрі Бредшоу знову куритиме в сиквелі фільму "Секс у великому місті"

Героїня Сари Джесіки Паркер протягом шести сезонів намагалася позбутися шкідливої звички

У мережу потрапили фотографії зі знімального майданчика нового серіалу "І просто так ...", сиквела культової телесаги "Секс у великому місті", які демонструють, що Керрі Бредшоу знову курить. Про це пише Daily Mail.

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Героїня Сари Джесіки Паркер намагалася кинути палити протягом шести сезонів серіалу. Її шкідлива звичка ледь не завадила стосункам із Ейданом Шоу, і, навпаки, була спільною пристрастю з містером Бігом, або "чоловіком її мрії". Але до фіналу серіалу героїня вела здоровий спосіб життя, наскільки це можливо в тусовочному світі Нью-Йорка.

Фото: Getty Images

На нових фотографіях зі знімального майданчика видно, що Керрі курить разом із новою партнеркою по серіалу — Сарітою Чоудхурі, зіркою серіалу "Батьківщина" і фільму "Кама Сутра: Історія кохання". Втім, роблять вони це шикарно: на задньому сидінні Mercedes.

[ + – ] Саріта Чоудхурі в ролі Сіми Патель Фото: Instagram justlikethatmax

Саріта в прийдешньому серіалі грає британку Сіму Патель, яка приїжджає в Нью-Йорк і знайомитися з Керрі та її подругами.

На фото також можна помітити, що на Керрі немає обручки, що натякає на її проблеми з містером Бігом, також відомим як Джон Джеймс Престон.

У липні стало відомо, коли в мережі з'явилися кілька сторінок сценарію, що героїня Паркер розлучається зі своїм чоловіком. "Я записувала подкаст, мила волосся. Так, я не їла і не спала, але, принаймні, я була задоволена своїм шлюбом. Тепер я всього лише одна з дружин, про яких він дбав?" — питала Керрі у друзів в оприлюдненій сцені.

[ + – ] Кадр із оригінального серіалу "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

А недавно з'явилися знімки головних героїнь, одягнених в траур, що натякає на смерть одного з головних персонажів. Шанувальники серіалу вважають, що це буде Саманта Джонс, адже, як відомо, актриса Кім Кетролл відмовилася зніматися в сиквелі.

Нагадаємо, Фокус нагадував, як змінилися герої серіалу, остання серія якого вийшла в 2004 році.