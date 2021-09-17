Принца Гарри сравнили с парикмахером Меган Маркл на обложке Time

Герцоги Сассекские вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года по мнению издания

Меган Маркл и принц Гарри вошли в список самых влиятельных людей мира 2021 года. Их парный снимок украсил обложку грядущего номера журнала Time. Однако снимок вышел настолько неудачным, что уже стали появляться мемы на эту тему. Об этом пишет Daily Mail.

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На снимке для обложки Time Гарри стоит за плечом Меган и они напряженно смотрят в камеру. В Сети их сравнили с клиенткой парикмахерской и ее стилистом, который предлагает оценить новую прическу.

[ + – ] Гарри и Меган в образе парикмахера и его клиентки Фото: Скриншот

Также снимок герцогской четы сравнили с постером к фильму "Сводные братья". В соцсетях отметили, что у Уилла Феррелла и Джона Райли "вышло лучше".

[ + – ] Перевод: Простите, но "Сводные братья" сделали это лучше Фото: Скриншот

Посмеялись и над тем, что Меган с Гарри назвали в Time "самыми влиятельными". Ведь в свете последних событий и их скандального интервью Опре Уинфри, рейтинги герцогов Сассекских неуклонно падают и на недавней церемонии награждения в Лондоне их даже освистали.

[ + – ] Перевод: Все: никто не хочет иметь дело с Меган и Гарри; Time: Самые влиятельные люди в мире Фото: Скриншот

Напомним, на обложке Меган Маркл появилась в драгоценностях своей покойной свекрови, принцессы Дианы. А также выбрала дорогие вещи от сестер-дизайнеров Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Брюки и поло в которых Меган позировала для одного из снимков, стоят более трех тысяч фунтов стерлингов.

Маркл неоднократно критиковали за ее страсть к дорогим вещам и расточительству, и, как видно, она не изменила своим привычкам.