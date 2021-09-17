Принца Гаррі порівняли з перукарем Меган Маркл на обкладинці Time
Герцоги Сассекські увійшли в топ-100 найвпливовіших людей світу 2021 року за думку видання
Меган Маркл і принц Гаррі увійшли до списку найвпливовіших людей світу 2021 року. Їхній парний знімок прикрасив обкладинку майбутнього номера журналу Time. Однак знімок вийшов настільки невдалим, що вже стали з'являтися меми на цю тему. Про це пише Daily Mail.
На знімку для обкладинки Time Гаррі стоїть за плечем Меган і вони напружено дивляться в камеру. У мережі їх порівняли з клієнткою перукарні та її стилістом, який пропонує оцінити нову зачіску.
Також знімок герцогського подружжя порівняли з постером до фільму "Зведені брати". У соцмережах відзначили, що у Вілла Феррелла і Джона Райлі "вийшло краще".
Посміялися і з того, що Меган з Гаррі назвали в Time "найвпливовішими". Адже в світлі останніх подій і їхнього скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, рейтинги герцогів Сассекських неухильно падають, і на нещодавній церемонії нагородження в Лондоні їх навіть освистали.
Нагадаємо, на обкладинці Меган Маркл з'явилася в коштовностях своєї покійної свекрухи, принцеси Діани. А також вибрала дорогі речі від сестер-дизайнерів Мері-Кейт і Ешлі Олсен. Штани й поло, в яких Меган позувала для одного зі знімків, стоять понад три тисячі фунтів стерлінгів.
Маркл неодноразово критикували за її пристрасть до дорогих речей і марнотратства, і, як видно, вона не змінила свої звички.