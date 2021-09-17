Принца Гаррі порівняли з перукарем Меган Маркл на обкладинці Time

Герцоги Сассекські увійшли в топ-100 найвпливовіших людей світу 2021 року за думку видання

Меган Маркл і принц Гаррі увійшли до списку найвпливовіших людей світу 2021 року. Їхній парний знімок прикрасив обкладинку майбутнього номера журналу Time. Однак знімок вийшов настільки невдалим, що вже стали з'являтися меми на цю тему. Про це пише Daily Mail.

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На знімку для обкладинки Time Гаррі стоїть за плечем Меган і вони напружено дивляться в камеру. У мережі їх порівняли з клієнткою перукарні та її стилістом, який пропонує оцінити нову зачіску.

[ + – ] Гаррі й Меган в образі перукаря та його клієнтки Фото: Скриншот

Також знімок герцогського подружжя порівняли з постером до фільму "Зведені брати". У соцмережах відзначили, що у Вілла Феррелла і Джона Райлі "вийшло краще".

[ + – ] Переклад: Вибачте, але "Зведені брати" зробили це краще Фото: Скриншот

Посміялися і з того, що Меган з Гаррі назвали в Time "найвпливовішими". Адже в світлі останніх подій і їхнього скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, рейтинги герцогів Сассекських неухильно падають, і на нещодавній церемонії нагородження в Лондоні їх навіть освистали.

[ + – ] Переклад: Всі: ніхто не хоче мати справу з Меган і Гаррі; Time: Найвпливовіші люди в світі Фото: Скриншот

Нагадаємо, на обкладинці Меган Маркл з'явилася в коштовностях своєї покійної свекрухи, принцеси Діани. А також вибрала дорогі речі від сестер-дизайнерів Мері-Кейт і Ешлі Олсен. Штани й поло, в яких Меган позувала для одного зі знімків, стоять понад три тисячі фунтів стерлінгів.

Маркл неодноразово критикували за її пристрасть до дорогих речей і марнотратства, і, як видно, вона не змінила свої звички.