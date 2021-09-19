Хвостатые блогеры. Самые популярные животные в соцсетях

№1 — скотиш-фолд

Популярный кот-блогер из Японии по кличке Мотимару попал в Книгу рекордов Гиннесса. У хвостатого есть свой YouTube-канал с 1,4 млн подписчиков, где его ролики в сумме посмотрели более 680 млн раз. По версии экспертов, это абсолютный рекорд просмотров в категории "животные". Основной контент хвостатой знаменитости на YouTube — лайф-блог. Хозяин снимает ролики о том, как его питомец живет обычной жизнью домашнего кота: валяется на полу в смешных позах, ест, играет с шуршащими пакетами, прячется в коробках, спит на диване.

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[ + – ] Кот-блогер из Японии по кличке Мотимару попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Youtube

• Порода кота Мотимару — скотиш-фолд

• По словам хозяина, кот стал популярным благодаря развитой мимике и природному очарованию

Месси всегда впереди

Пума по кличке Месси — модель и интернет-знаменитость из России. В 2016 году семейная пара, Александр и Мария Дмитриевы из Пензы, выкупила животное из зоопарка, а через год пуме создали аккаунт в Instagram и канал в YouTube. Сейчас у Месси 1,5 млн подписчиков. До недавнего времени животное вместе с хозяевами жило в однокомнатной квартире-студии. Чтобы Месси чувствовал себя комфортно, хозяевам пришлось переоборудовать квартиру под его нужды.

[ + – ] Пума по кличке Месси — модель и интернет-знаменитость из России Фото: Instagram

• Пуму назвали в честь футболиста Лионеля Месси, так как город Саранск, в котором родилось животное, в 2018 году участвовал в чемпионате мира по футболу

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• По словам Александра и Марии, у Мес­си спокойный характер

Модный мопс

Мопс по кличке Даг из города Нашвилла (США) — популярный Instagram-блогер. У него 4 млн подписчиков, пес снимался для обложек нескольких календарей, попадал на страницы New York Times, участвовал в музы­кальных клипах. Каждый день пес появляется в своем Instagram-аккаунте в модных образах: то позирующий с круассаном в берете на фоне Триумфальной арки в Париже, то поедающий пиццу дома на диване за просмотром сериала или загорающий на пляже в солнечных очках и купальнике.

[ + – ] Мопс по кличке Даг — популярный Instagram-блогер Фото: Instagram

• Мопса Дага называют celebrity dog, потому что он фотографируется с известными артистами. У пса имеется фото с певицей Шакирой и актерами сериала "Теория большого взрыва"

• Для хозяйки Драга Лесли Мозье аккаунт питомца — полноценная работа

Счастливая лиса

У звезды Instagram, рыжей лисы Джунипер из Флориды, 3 млн подписчиков. Животное покорило кумиров непоседливым характером и постоянно улыбающейся мордочкой, из-за которой лиса выглядит счастливой, чем бы она ни занималась. Хозяйка Джунипер Джессика Кокер несколько лет назад забрала ее из питомника и никому не рекомендует заводить лису в качестве домашнего животного. По словам Кокер, лисы плохо пахнут, крушат все на своем пути, требуют особого ухода и внимания, а также ежедневного рациона хищника, который включает сырое мясо с костями.

[ + – ] У звезды Instagram, рыжей лисы Джунипер из Флориды, 3 млн подписчиков Фото: Instagram

• Джунипер живет вместе с собакой по кличке Муз

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