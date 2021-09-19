Церемония вручения премии "Эмми"-2021: главные номинанты

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" лидирут по количеству номинаций.

Вручение наград начнется в 20:00 19 сентября (3:00 по Киеву, 20 сентября) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Это будет уже 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Награды получат лучшие телешоу, которые выходили в вечернее время с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года, сообщает Reuters

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Primetime Emmy Award – это главная премия США в области телевидения, организатором которой является Американская телевизионная академия. Вручение нград происходит ежегодно перед началом нового телесезона в Штатах. Сериалы "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney + лидируют по количеству номинаций – 24 у каждого проекта. А канал HBO лидирует по общему количеству номинаций. Их у него 130.

Список номинантов премии "Эмми-2021"

Лучший драматический сериал

"Пацаны" (Prime Video)

"Бриджертоны" (Netflix)

"Корона" (Netflix)

"Рассказ служанки" (Hulu)

"Страна Лавкрафта" (HBO)

"Мандалорец" (Disney+)

"Поза" (FX)

"Это мы" (NBC)

Лучший комедийный сериал

"Черноватый" (ABC)

"Кобра Кай" (Netflix)

"Эмили в Париже" (Netflix)

"Бортпроводница" (HBO Max)

"Хитрости" (HBO Max)

"Метод Комински" (Netflix)

"Пен15" (Hulu)

"Тед Лассо" (Apple TV+)

Лучший мини-сериал

"Я могу уничтожить тебя" (HBO)

"Мейр из Исттауна" (HBO)

"Ход королевы" (Netflix)

"Подземная железная дорога" (Prime Video)

"ВандаВижен" (Disney+)

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон ("Черноватый")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыдники")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Кинан Томпсон ("Кинан")

Лучшая актриса в комедийном сериале

Эйди Брайант ("Выскочка")

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Эллисон Дженни ("Мамаша")

Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")

Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Джонатан Мэйджорс ("Страна Лавкрафта"")

Джош О"Коннор ("Корона")

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

Билли Портер ("Поза")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба ("Пациенты")

Оливия Колман ("Корона")

Эмма Коррин ("Корона")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Эмджей Родригес ("Поза")

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Лучший актер в мини-сериале или фильме

Пол Беттани ("ВандаВижен")

Хью Грант ("Отыграть назад")

Юэн Макгрегор ("Холстон")

Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")

Лесли Одом-мл. ("Гамильтон")

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

Микаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")

Синтия Эриво ("Гений: Арета")

Элизабет Олсен ("ВандаВижен")

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")

Напоминаем, что грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".