Церемония вручения премии "Эмми"-2021: главные номинанты
Сериалы "Корона" и "Мандалорец" лидирут по количеству номинаций.
Вручение наград начнется в 20:00 19 сентября (3:00 по Киеву, 20 сентября) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Это будет уже 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Награды получат лучшие телешоу, которые выходили в вечернее время с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года, сообщает Reuters
Primetime Emmy Award – это главная премия США в области телевидения, организатором которой является Американская телевизионная академия. Вручение нград происходит ежегодно перед началом нового телесезона в Штатах. Сериалы "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney + лидируют по количеству номинаций – 24 у каждого проекта. А канал HBO лидирует по общему количеству номинаций. Их у него 130.
Список номинантов премии "Эмми-2021"
Лучший драматический сериал
- "Пацаны" (Prime Video)
- "Бриджертоны" (Netflix)
- "Корона" (Netflix)
- "Рассказ служанки" (Hulu)
- "Страна Лавкрафта" (HBO)
- "Мандалорец" (Disney+)
- "Поза" (FX)
- "Это мы" (NBC)
Лучший комедийный сериал
- "Черноватый" (ABC)
- "Кобра Кай" (Netflix)
- "Эмили в Париже" (Netflix)
- "Бортпроводница" (HBO Max)
- "Хитрости" (HBO Max)
- "Метод Комински" (Netflix)
- "Пен15" (Hulu)
- "Тед Лассо" (Apple TV+)
Лучший мини-сериал
- "Я могу уничтожить тебя" (HBO)
- "Мейр из Исттауна" (HBO)
- "Ход королевы" (Netflix)
- "Подземная железная дорога" (Prime Video)
- "ВандаВижен" (Disney+)
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон ("Черноватый")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
- Уильям Х. Мэйси ("Бесстыдники")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Кинан Томпсон ("Кинан")
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эйди Брайант ("Выскочка")
- Кейли Куоко ("Бортпроводница")
- Эллисон Дженни ("Мамаша")
- Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")
- Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун ("Это мы")
- Джонатан Мэйджорс ("Страна Лавкрафта"")
- Джош О"Коннор ("Корона")
- Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
- Билли Портер ("Поза")
- Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба ("Пациенты")
- Оливия Колман ("Корона")
- Эмма Коррин ("Корона")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Эмджей Родригес ("Поза")
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Лучший актер в мини-сериале или фильме
- Пол Беттани ("ВандаВижен")
- Хью Грант ("Отыграть назад")
- Юэн Макгрегор ("Холстон")
- Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
- Лесли Одом-мл. ("Гамильтон")
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
- Микаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")
- Синтия Эриво ("Гений: Арета")
- Элизабет Олсен ("ВандаВижен")
- Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
- Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")
Напоминаем, что грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".