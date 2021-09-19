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Церемония вручения премии "Эмми"-2021: главные номинанты

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Американская актриса Джулия Луи-Дрейфус, неоднократная обладательница премии "Эмми".
Фото: USA Today | Американская актриса Джулия Луи-Дрейфус, неоднократная обладательница премии "Эмми".

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" лидирут по количеству номинаций.

Вручение наград начнется в 20:00 19 сентября (3:00 по Киеву, 20 сентября) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Это будет уже 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Награды получат лучшие телешоу, которые выходили в вечернее время с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года, сообщает Reuters

Primetime Emmy Award – это главная премия США в области телевидения, организатором которой является Американская телевизионная академия. Вручение нград происходит ежегодно перед началом нового телесезона в Штатах. Сериалы "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney + лидируют по количеству номинаций – 24 у каждого проекта. А канал HBO лидирует по общему количеству номинаций. Их у него 130.

Список номинантов премии "Эмми-2021"

Лучший драматический сериал

  • "Пацаны" (Prime Video)
  • "Бриджертоны" (Netflix)
  • "Корона" (Netflix)
  • "Рассказ служанки" (Hulu)
  • "Страна Лавкрафта" (HBO)
  • "Мандалорец" (Disney+)
  • "Поза" (FX)
  • "Это мы" (NBC)

Лучший комедийный сериал

  • "Черноватый" (ABC)
  • "Кобра Кай" (Netflix)
  • "Эмили в Париже" (Netflix)
  • "Бортпроводница" (HBO Max)
  • "Хитрости" (HBO Max)
  • "Метод Комински" (Netflix)
  • "Пен15" (Hulu)
  • "Тед Лассо" (Apple TV+)

Лучший мини-сериал

  • "Я могу уничтожить тебя" (HBO)
  • "Мейр из Исттауна" (HBO)
  • "Ход королевы" (Netflix)
  • "Подземная железная дорога" (Prime Video)
  • "ВандаВижен" (Disney+)

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон ("Черноватый")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински")
  • Уильям Х. Мэйси ("Бесстыдники")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Кинан Томпсон ("Кинан")

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Эйди Брайант ("Выскочка")
  • Кейли Куоко ("Бортпроводница")
  • Эллисон Дженни ("Мамаша")
  • Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")
  • Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун ("Это мы")
  • Джонатан Мэйджорс ("Страна Лавкрафта"")
  • Джош О"Коннор ("Корона")
  • Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Адуба ("Пациенты")
  • Оливия Колман ("Корона")
  • Эмма Коррин ("Корона")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Эмджей Родригес ("Поза")
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Лучший актер в мини-сериале или фильме

  • Пол Беттани ("ВандаВижен")
  • Хью Грант ("Отыграть назад")
  • Юэн Макгрегор ("Холстон")
  • Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
  • Лесли Одом-мл. ("Гамильтон")

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

  • Микаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")
  • Синтия Эриво ("Гений: Арета")
  • Элизабет Олсен ("ВандаВижен")
  • Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
  • Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")

Напоминаем, что грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".