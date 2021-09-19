Церемонія вручення премії "Еммі" -2021: головні номінанти

Серіали "Корона" і "Мандалорец" лідирують за кількістю номінацій.

Вручення нагород розпочнеться о 20:00 19 сентября (3:00 за Києвом, 20 вересня) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Це буде вже 73-а церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Нагороди отримають кращі телешоу, які виходили у вечірній час з 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року, повідомляє Reuters

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Primetime Emmy Award — це головна премія США в галузі телебачення, організатором якої є Американська телевізійна академія. Вручення нград відбувається щорічно перед початком нового телесезону в Штатах. Серіали "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney + лідирують за кількістю номінацій — 24 у кожного проекту. А канал HBO лідирує за загальною кількістю номінацій. Їх у нього 130.

Список номінантів премії "Еммі-2021"

Кращий драматичний серіал

"Пацани" (Prime Video)

"Бріджертон" (Netflix)

"Корона" (Netflix)

"Розповідь служниці" (Hulu)

"Країна Лавкрафта" (HBO)

"Мандалорец" (Disney +)

"Поза" (FX)

"Це ми" (NBC)

Кращий комедійний серіал

"Чорнуватий" (ABC)

"Кобра Кай" (Netflix)

"Емілі в Парижі" (Netflix)

"Бортпровідниця" (HBO Max)

"Хитрощі" (HBO Max)

"Метод Комінскі" (Netflix)

"Пен15" (Hulu)

"Тед Лассо" (Apple TV +)

Кращий міні-серіал

"Я можу знищити тебе" (HBO)

"Мейр з Істтауна" (HBO)

"Хід королеви" (Netflix)

"Підземна залізниця" (Prime Video)

"ВандаВіжен" (Disney +)

Кращий актор в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон ( "Чорнуватий")

Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")

Вільям Х. Мейсі ( "безстидники")

Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")

Кінан Томпсон ( "Кінан")

Краща актриса в комедійному серіалі

Ейді Брайант ( "Вискочка")

Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")

Еллісон Дженні ( "Матінка")

Трейсі Елліс Росс ( "Чорнуватий")

Джин Смарт ( "Хитрощі")

Кращий актор в драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун ( "Це ми")

Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта" ")

Джош Про "Коннор (" Корона ")

Реге-Жан Пейдж ( "Бріджертон")

Біллі Портер ( "Поза")

Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")

Краща актриса в драматичному серіалі

Узо Адуба ( "Пацієнти")

Олівія Колман ( "Корона")

Емма Коррін ( "Корона")

Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")

ЕмДжей Родрігес ( "Поза")

Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")

Кращий актор в міні-серіалі або фільмі

Пол Беттані ( "ВандаВіжен")

Х'ю Грант ( "Відіграти назад")

Юен Макгрегор ( "Холстон")

Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")

Леслі Одом-мл. ( "Гамільтон")

Краща актриса в міні-серіалі або фільмі

Мікаела Коельо ( "Я можу знищити тебе")

Синтія Еріво ( "Геній: Арета")

Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")

Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")

Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")

Нагадуємо, що грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на Netflix через серіал "Хід королеви".