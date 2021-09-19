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Церемонія вручення премії "Еммі" -2021: головні номінанти

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Американська актриса Джулія Луї-Дрейфус, неодноразова володарка премії "Еммі".
Фото: USA Today | Американська актриса Джулія Луї-Дрейфус, неодноразова володарка премії "Еммі".

Серіали "Корона" і "Мандалорец" лідирують за кількістю номінацій.

Вручення нагород розпочнеться о 20:00 19 сентября (3:00 за Києвом, 20 вересня) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Це буде вже 73-а церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Нагороди отримають кращі телешоу, які виходили у вечірній час з 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року, повідомляє Reuters

Primetime Emmy Award — це головна премія США в галузі телебачення, організатором якої є Американська телевізійна академія. Вручення нград відбувається щорічно перед початком нового телесезону в Штатах. Серіали "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney + лідирують за кількістю номінацій — 24 у кожного проекту. А канал HBO лідирує за загальною кількістю номінацій. Їх у нього 130.

Список номінантів премії "Еммі-2021"

Кращий драматичний серіал

  • "Пацани" (Prime Video)
  • "Бріджертон" (Netflix)
  • "Корона" (Netflix)
  • "Розповідь служниці" (Hulu)
  • "Країна Лавкрафта" (HBO)
  • "Мандалорец" (Disney +)
  • "Поза" (FX)
  • "Це ми" (NBC)

Кращий комедійний серіал

  • "Чорнуватий" (ABC)
  • "Кобра Кай" (Netflix)
  • "Емілі в Парижі" (Netflix)
  • "Бортпровідниця" (HBO Max)
  • "Хитрощі" (HBO Max)
  • "Метод Комінскі" (Netflix)
  • "Пен15" (Hulu)
  • "Тед Лассо" (Apple TV +)

Кращий міні-серіал

  • "Я можу знищити тебе" (HBO)
  • "Мейр з Істтауна" (HBO)
  • "Хід королеви" (Netflix)
  • "Підземна залізниця" (Prime Video)
  • "ВандаВіжен" (Disney +)

Кращий актор в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон ( "Чорнуватий")
  • Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
  • Вільям Х. Мейсі ( "безстидники")
  • Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")
  • Кінан Томпсон ( "Кінан")

Краща актриса в комедійному серіалі

  • Ейді Брайант ( "Вискочка")
  • Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
  • Еллісон Дженні ( "Матінка")
  • Трейсі Елліс Росс ( "Чорнуватий")
  • Джин Смарт ( "Хитрощі")

Кращий актор в драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун ( "Це ми")
  • Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта" ")
  • Джош Про "Коннор (" Корона ")
  • Реге-Жан Пейдж ( "Бріджертон")
  • Біллі Портер ( "Поза")
  • Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")

Краща актриса в драматичному серіалі

  • Узо Адуба ( "Пацієнти")
  • Олівія Колман ( "Корона")
  • Емма Коррін ( "Корона")
  • Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
  • ЕмДжей Родрігес ( "Поза")
  • Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")

Кращий актор в міні-серіалі або фільмі

  • Пол Беттані ( "ВандаВіжен")
  • Х'ю Грант ( "Відіграти назад")
  • Юен Макгрегор ( "Холстон")
  • Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")
  • Леслі Одом-мл. ( "Гамільтон")

Краща актриса в міні-серіалі або фільмі

  • Мікаела Коельо ( "Я можу знищити тебе")
  • Синтія Еріво ( "Геній: Арета")
  • Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")
  • Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")
  • Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")

Нагадуємо, що грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на Netflix через серіал "Хід королеви".