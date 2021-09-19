Церемонія вручення премії "Еммі" -2021: головні номінанти
Серіали "Корона" і "Мандалорец" лідирують за кількістю номінацій.
Вручення нагород розпочнеться о 20:00 19 сентября (3:00 за Києвом, 20 вересня) в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Це буде вже 73-а церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Нагороди отримають кращі телешоу, які виходили у вечірній час з 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року, повідомляє Reuters
Primetime Emmy Award — це головна премія США в галузі телебачення, організатором якої є Американська телевізійна академія. Вручення нград відбувається щорічно перед початком нового телесезону в Штатах. Серіали "Корона" від Netflix і "Мандалорец" від Disney + лідирують за кількістю номінацій — 24 у кожного проекту. А канал HBO лідирує за загальною кількістю номінацій. Їх у нього 130.
Список номінантів премії "Еммі-2021"
Кращий драматичний серіал
- "Пацани" (Prime Video)
- "Бріджертон" (Netflix)
- "Корона" (Netflix)
- "Розповідь служниці" (Hulu)
- "Країна Лавкрафта" (HBO)
- "Мандалорец" (Disney +)
- "Поза" (FX)
- "Це ми" (NBC)
Кращий комедійний серіал
- "Чорнуватий" (ABC)
- "Кобра Кай" (Netflix)
- "Емілі в Парижі" (Netflix)
- "Бортпровідниця" (HBO Max)
- "Хитрощі" (HBO Max)
- "Метод Комінскі" (Netflix)
- "Пен15" (Hulu)
- "Тед Лассо" (Apple TV +)
Кращий міні-серіал
- "Я можу знищити тебе" (HBO)
- "Мейр з Істтауна" (HBO)
- "Хід королеви" (Netflix)
- "Підземна залізниця" (Prime Video)
- "ВандаВіжен" (Disney +)
Кращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон ( "Чорнуватий")
- Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
- Вільям Х. Мейсі ( "безстидники")
- Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")
- Кінан Томпсон ( "Кінан")
Краща актриса в комедійному серіалі
- Ейді Брайант ( "Вискочка")
- Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
- Еллісон Дженні ( "Матінка")
- Трейсі Елліс Росс ( "Чорнуватий")
- Джин Смарт ( "Хитрощі")
Кращий актор в драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун ( "Це ми")
- Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта" ")
- Джош Про "Коннор (" Корона ")
- Реге-Жан Пейдж ( "Бріджертон")
- Біллі Портер ( "Поза")
- Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")
Краща актриса в драматичному серіалі
- Узо Адуба ( "Пацієнти")
- Олівія Колман ( "Корона")
- Емма Коррін ( "Корона")
- Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
- ЕмДжей Родрігес ( "Поза")
- Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")
Кращий актор в міні-серіалі або фільмі
- Пол Беттані ( "ВандаВіжен")
- Х'ю Грант ( "Відіграти назад")
- Юен Макгрегор ( "Холстон")
- Лін-Мануель Міранда ( "Гамільтон")
- Леслі Одом-мл. ( "Гамільтон")
Краща актриса в міні-серіалі або фільмі
- Мікаела Коельо ( "Я можу знищити тебе")
- Синтія Еріво ( "Геній: Арета")
- Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")
- Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")
- Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")
Нагадуємо, що грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на Netflix через серіал "Хід королеви".