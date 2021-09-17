Нахабно брехали: грузинська шахістка Гапріндашвілі судиться з Netflix через "Хід королеви"

Нону Гапріндашвілі назвали в серіалі "росіянкою" і перекрутили факти з її кар'єри, заявивши, що до 1968 року шахістка жодного разу не грала проти чоловіків.

П'ятиразова чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала позов проти Netflix через неправдиву інформацію про неї в серіалі "Хід королеви". Про це повідомляє New York Times.

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Шахістка вимагає в сервісу Netflix 5 млн доларів компенсації і вилучення епізодів, в яких неправдиво описані її кар'єрні досягнення. Також у позові потрібні публічні вибачення і спростування недостовірних фактів. У серії мінісеріалу "Хід королеви" стверджується, що Гапріндашвілі ніколи не грала проти чоловіків. Однак, як стверджує шахістка, до 1968 року, в якому і розвиваються події останнього епізоду, вона провела 59 матчів із чоловіками, серед них 10 було гросмейстрів.

"Netflix нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою "роздути драму", створивши враження, ніби його вигадана героїня зуміла зробити те, що не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі", — вказується в позові.

[ + – ] Нона Гапріндашвілі на сеансі одночасної гри з 28 шахістами в Дорсеті в 1965 році

При цьому, як стверджує п'ятиразова чемпіонка, в компанії не відреагували на її заяви про наклеп. У Netflix стверджували, що неточність була "нешкідливою", але судитися з Гапріндашвілі вони будуть. Інтереси грузинської чемпіонки в суді представлятиме група юристів із Грузії і США.

Окреме обурення у Гапріндашвілі викликав ще й той факт, що в мінісеріалі її називають "росіянкю" незважаючи на те, що вона грузинка.

"Грузини постраждали від панування Росії, коли були частиною Радянського Союзу, а потім зазнали вторгнення з боку Росії", — наголошується в позові.

Чим відома Нона Гапріндашвілі

Нона Гапріндашвілі — народилася в Зугдіді, Грузія. З п'яти років почала грати в шахи, а в 15 років стала чемпіонкою Тбілісі та Грузії. У період з 1962 по 1978 року п'ять разів ставала чемпіонкою світу, за це в 1978 році її удостоїли званням гросмейстера. Грузинка стала першою жінкою в історії, яка отримала таке високе звання. У 1982 також першою серед жінок отримала приз "Шаховий оскар" (за відмінні спортивні та творчі результати протягом року, — Фокус).

Нагадаємо, актриса Аня Тейлор-Джой отримала нагороду "Золотого глобуса" за кращу жіночу роль у "Ході королеви". А серіал став кращим в категорії "кращі мінісеріали".

Раніше Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колаборант" у фільмі "Брат-2". Однак пізніше виправив помилку.