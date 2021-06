Netflix переклав слово "бандерівець" у фільмі "Брат 2" як "український нацистський колаборант", — ЗМІ

Наразі зайти на сторінку фільму на сайті Netflix неможливо, проте в кеші Google залишилася її копія. Ймовірно, фільм тимчасово прибрали.

На американському стрімінговому сервісі Netflix у вівторок, 1 червня, вийшли російські фільми "Брат" і "Брат 2", зняті режисером Олексієм Балабановим. Як повідомляє "Країна", в англомовній версії слово "бандерівець" у другій частині фільму було перекладено як "український нацистський колаборант".

За сюжетом фільму герой Віктора Сухорукова після прильоту в американський аеропорт зустрічає представників "української мафії". У російськомовному оригіналі фільму діалог звучить так:

– Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

– Москаль менi не земляк.

– Бандеровец?

І все б нічого, однак в англомовній версії, як стверджують журналісти, переклад виглядає так:

- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слухай, земляк, де росіяни живуть?)

- Muskovites arenʼt my countryman. (Московити мені не земляки)

- Ukrainian Nazi collaborator? (Український нацистський колаборант?)

[ + – ] Скріншот з фільму, наданий журналістами Фото: Страна.ua

У цьому ж фільмі є фраза "А я євреїв якось не дуже", і її, за даними "Країни", переклали як "Я не великий фанат євреїв". Що стосується фрази про те, що "всі режисери — пі *** аси", то вона нібито була перекладена дослівно.

При цьому фразу «Не брат ти мені, гнидо чорнож * па" Netflix нібито переклав як "Youʼre not my brother, you black ass worm", що означає "Не брат ти мені, глисте чорнож * пий".

Як пише Lenta.ru, ще до релізу фільму в інтернеті почали поширювати скріни, де вищезгадана фраза в субтитрах була перекладена як "Не брат ти мені, п •• та вірменська". Однак, як стверджують журналісти, ця інформація фейкова. Надані російським ЗМІ і "Країною" переклади — однакові.

Фокус намагався особисто перевірити інформацію про такий специфічний переклад фільму. Однак, спроба знайти картину на Netflix не увінчалася успіхом. При заході на сторінку фільму з Google сайт перекидає на головну сторінку сервісу. При цьому в кеші Google залишилася копія сторінки — тому фільм дійсно був викладений. Аналогічна ситуація зі спробою зайти на сторінку першої частини фільму.

[ + – ] Копія підтвердження реєстрації фільму в кеші Google [ + – ] Сюди користувач потрапляє при спробі зайти з Google на сторінку фільму

Можливо, після повідомлень про некоректний переклад адміністрація сервісу вирішила тимчасово прибрати фільм із сайту.

Раніше стало відомо, що Netflix випустив серіал про вбивство Степана Бандери та отруєння Віктора Ющенка. У 8-серійному документальному фільмі розповідають про техніку і методи спецслужб на прикладі реальних історій.

Нагадаємо, що на Netflix вийшов перший фільм з повноцінною українською озвучкою — "Outside the Wire".