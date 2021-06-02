Netflix виправив титри про "бандерівців-нацистських колаборантів" у фільмі "Брат 2" (фото)
Нардепка повідомила, що звернулася за допомогою до діаспори в США і вже через кілька годин переклад у всіх місцях був змінений.
Американський стрімінговий сервіс Netflix, який в англомовних титрах до фільму "Брат 2" режисера Олексія Балабанова переклав слово "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator" ("український нацистський колаборант"), виправив переклад цього слова на "banderite".
Про це написала на своїй сторінці у Facebook нардепка Олександра Устінова (фракція "Голос").
"Вчора понеслася зрада. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала
бандерівцям українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна!", — розповіла Устінова.
За словами парламентарія, уже через кілька годин після її звернення до української діаспори в США текст у всіх місцях стрічки Балабанова був виправлений.
Зазначимо, вчора, 1 червня, повідомлялося, що в англомовних субтитрах сервісу Netflix до фільму "Брат 2" помічали й інші дивні речі перекладу. Так, за інформацією ЗМІ, фразу «Не брат ти мені, гнидо чорнож * па" спочатку переклали як "You're not my brother, you black ass worm" ( "Не брат ти мені, глисте чорнож * пий").
Нагадаємо, що в січні на Netflix з'явився перший фільм з повноцінною українською озвучкою — фантастичний бойовик "Outside the Wire" ("Смертельна зона").