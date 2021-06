Netflix виправив титри про "бандерівців-нацистських колаборантів" у фільмі "Брат 2" (фото)

Нардепка повідомила, що звернулася за допомогою до діаспори в США і вже через кілька годин переклад у всіх місцях був змінений.

Американський стрімінговий сервіс Netflix, який в англомовних титрах до фільму "Брат 2" режисера Олексія Балабанова переклав слово "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator" ("український нацистський колаборант"), виправив переклад цього слова на "banderite".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це написала на своїй сторінці у Facebook нардепка Олександра Устінова (фракція "Голос").

"Вчора понеслася зрада. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна!", — розповіла Устінова.

За словами парламентарія, уже через кілька годин після її звернення до української діаспори в США текст у всіх місцях стрічки Балабанова був виправлений.

Зазначимо, вчора, 1 червня, повідомлялося, що в англомовних субтитрах сервісу Netflix до фільму "Брат 2" помічали й інші дивні речі перекладу. Так, за інформацією ЗМІ, фразу «Не брат ти мені, гнидо чорнож * па" спочатку переклали як "You're not my brother, you black ass worm" ( "Не брат ти мені, глисте чорнож * пий").

Нагадаємо, що в січні на Netflix з'явився перший фільм з повноцінною українською озвучкою — фантастичний бойовик "Outside the Wire" ("Смертельна зона").