Netflix перевел слово "бандеровец" в фильме "Брат 2" как "украинский нацистский коллаборант", – СМИ

Сейчас зайти на страницу фильма на сайте Netflix невозможно, однако в кэше Google осталась ее копия. Вероятно, фильм временно убрали.

На американском стриминговом сервисе Netflix во вторник, 1 июня, вышли российские фильмы "Брат" и "Брат 2", снятые режиссером Алексеем Балабановым. Как сообщает "Страна", в англоязычной версии слово "бандеровец" во второй части фильма было переведено как "украинский нацистский коллаборационист".

По сюжету фильма герой Виктора Сухорукова после прилета в американский аэропорт встречает представителей "украинской мафии". В русскоязычном оригинале фильма диалог звучит следующим образом:

– Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

– Москаль менi не земляк.

– Бандеровец?

И все бы ничего, однако в англоязычной версии, как утверждают журналисты, перевод выглядит таким образом:

– Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

– Muskovites arenʼt my countryman. (Московиты мне не земляки)

– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборант?)

[ + – ] Скриншот из фильма, предоставленный журналистами Фото: Страна.ua

В этом же фильме есть фраза "А я евреев как-то не очень", и ее, по данным "Страны", перевели как "Я не большой фанат евреев". Что касается фразы о том, что "все режиссеры – пи***асы", то она якобы была переведена дословно.

При этом фразу "Не брат ты мне, гнида чернож*пая" Netflix якобы перевел как "Youʼre not my brother, you black ass worm", что означает "Не брат ты мне, глист чернож*пый".

Как пишет Lenta.ru, еще до релиза фильма в интернете начали распространять скрины, где вышеупомянутая фраза в субтитрах была передена как "Не брат ты мне, п••да армянская". Однако, как утверждают журналисты, эта информация фейковая. Предоставленные российским СМИ и "Страной" переводы – одинаковые.

Фокус пытался лично проверить информацию о столь специфическом переводе фильма. Однако попытка найти картину на Netflix не увенчалась успехом. При заходе на страницу фильма из Google сайт перебрасывает на главную страницу сервиса. При этом в кэше Google осталась копия страницы – потому фильм действительно был выложен. Аналогичная ситуация с попыткой зайти на страницу первой части фильма.

[ + – ] Копия страницы фильма в кэше Google [ + – ] Сюда пользователь попадает при попытке зайти из Google на страницу фильма

Возможно, после сообщений о некорректном переводе администрация сервиса приняла решение временно убрать фильм с сайта.

Ранее стало известно, что Netflix выпустил сериал об убийстве Степана Бандеры и отравлении Виктора Ющенко. В 8-серийном документальном фильме рассказывают о технике и методах спецслужб на примере реальных историй.

Напомним, на Netflix вышел первый фильм с полноценной украинской озвучкой — "Outside the Wire".