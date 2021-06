Netflix исправил титры о "бандеровцах-нацистских коллаборантах" в фильме "Брат 2" (фото)

Нардеп сообщила, что обратилась за помощью к диаспоре в США и уже спустя несколько часов перевод во всех местах был изменен.

Американский стриминговый сервис Netflix, который в англоязычных титрах к фильму "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова перевел слово "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" ("украинский нацистский коллаборационист"), исправил перевод этого слова на "banderite".

Об этом написала на своей странице в Facebook нардеп Александра Устинова (фракция "Голос").

"Вчера понеслась зрада. Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам украинцам с Кремниевой Долины. Наша диаспора там невероятная!", — рассказала Устинова.

По словам парламентария, уже спустя несколько часов после ее обращения к украинской диаспоре в США текст во всех местах ленты Балабанова был исправлен.

Отметим, вчера, 1 июня, сообщалось, что в англоязычных субтитрах сервиса Netflix к фильму "Брат 2" замечали и другие странности перевода. Так, по информации СМИ, фразу "Не брат ты мне, гнида чернож*пая" изначально перевели как "Youʼre not my brother, you black ass worm" ("Не брат ты мне, глист чернож*пый").

Напомним, в январе на Netflix появился первый фильм с полноценной украинской озвучкой — фантастический боевик "Outside the Wire" ("Смертельная зона").