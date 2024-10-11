Бесценная сокровищница лингвистов: профессор на пенсии передал в архив уникальные документы (фото)

Профессор Техасского университета передал в Университет Цинциннати коллекцию документов, связанных с расшифровкой линейного письма B. Этой письменностью пользовались микенцы еще 3400 лет назад.

Related video

Профессор классических наук на пенсии из Техаса сделал значительный вклад в Университет Цинциннати, передав коллекцию материалов, которые проливают свет на процесс расшифровки давно загадочного древнегреческого письма. Пожертвование включает документы, переписку и фотографии, которые подробно описывают усилия по переводу линейного письма B, использовавшегося в микенском языке, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Томас Палайма, почетный профессор Техасского университета в Остине, предоставил документы, которые теперь буду хранить в архиве UC Classics.

"Я очень рад, что эти важные материалы нашли свой дом во всемирно известном архиве классики", — сказал Шон Гурд, заведующий кафедрой классики Техасского университета в Остине. Он отметил, что архив считается одним из лучших в мире для исследования классики.

Линейное письмо B, которое датируется примерно 1400 годом до нашей эры, предшествует греческому языку на несколько веков Фото: UC Classics

Линейное письмо B, которое датируется примерно 1400 годом до нашей эры, предшествует греческому языку на несколько веков. На протяжении многих лет ученые пытались расшифровать его символы.

"Линейное письмо B сравнивают с Эверестом греческой археологии — вызовом, который захватил многих", — отметил Джефф Крамер, научный сотрудник и архивист кафедры классики Университета Калифорнии.

Первые надписи этим письмом обнаружили в 1900 году на острове Крит. Позже профессор Карл Блеген сделал значительный вклад в его понимание, когда во время раскопок 1939 года в Пилосе, Греция, нашел более 600 табличек с этим письмом. Хотя Блегена часто упоминают за исследования в Трое и открытие дворца Нестора, его находки линейного письма B стали важными для разгадки кода.

Усилия по расшифровке линейного письма B набрали обороты благодаря совместной работе таких ученых, как Алиса Кобер из Бруклинского колледжа и выпускник Классического университета Эмметт Беннетт-младший, которые неутомимо работали над пониманием древнего языка. На их исследования повлияло глобальное увлечение кодами во время Второй мировой войны, когда Беннетт служил криптографом.

Процесс был кропотливым. Кобер, например, каталогизировала символы на индексных карточках, хранившихся в старых коробках из-под сигарет, собрав более 180 000 записей, которые сейчас хранятся в архиве классики Университета. Ее работа позволила выявить грамматические закономерности письменности, в частности, использование падежей, подобных современным языкам.

Тем временем британский архитектор, лингвист и шифровальщик, Майкл Вентрис также увлекся тайной линейного письма B. В 1952 году Вентрис и его сотрудник Джон Чедвик опубликовали первый перевод, показав, что линейное письмо B было ранней формой греческого языка. Их прорыв построен на фундаменте, заложенном Кобер и Беннетт, хотя Кобер умерла, не успев завершить свою работу.

Вентрис трагически погиб в автокатастрофе в 1956 году, но работа, которую он и его коллеги начали, имела длительное влияние. Оказывается, что таблички линейного письма B были преимущественно записями торговых и деловых операций, документирующих управление товарами и услугами, такими как скот, доспехи и пиры.

Важно

Странное кладбище: археологи нашли нетипичные захоронения на одном месте

Томас Палайма доволен, что переданные им материалы помогут будущим исследователям продолжить изучение этого важного периода.

"Чувствуется, что эта коллекция возвращается туда, где ей положено быть, в крупнейшее учреждение по изучению средиземноморского бронзового века", — сказал он.

Ранее Фокус писал о древней золотой монете, найденной в Болгарии. Ученые считают, что на ней изображен византийский император.

Также мы рассказывали о военном сооружении римского периода, которое обнаружили турецкие археологи. Оно датируется правлением Констанция II.