Безцінна скарбниця лінгвістів: професор на пенсії передав в архів унікальні документи (фото)

Професор Техаського університету передав до Університету Цинциннаті колекцію документів, пов’язаних із розшифровкою лінійного письма B. Цією писемністю користувалися мікенці ще 3400 років тому.

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Професор класичних наук на пенсії з Техасу зробив значний внесок в Університет Цинциннаті, передавши колекцію матеріалів, які проливають світло на процес розшифровки давно загадкового давньогрецького письма. Пожертвування включає документи, листування і фотографії, які детально описують зусилля з перекладу лінійного письма B, що використовували в мікенській мові, пише Phys.org.

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Томас Палайма, почесний професор Техаського університету в Остіні, надав документи, які тепер зберігатиму в архіві UC Classics.

"Я дуже радий, що ці важливі матеріали знайшли свій дім у всесвітньо відомому архіві класики", — сказав Шон Ґурд, завідувач кафедри класики Техаського університету в Остіні. Він зазначив, що архів вважається одним із найкращих у світі для дослідження класики.

Лінійне письмо B, яке датується приблизно 1400 роком до нашої ери, передує грецькій мові на кілька століть Фото: UC Classics

Лінійне письмо B, яке датується приблизно 1400 роком до нашої ери, передує грецькій мові на кілька століть. Впродовж багатьох років вчені намагалися розшифрувати його символи.

"Лінійне письмо B порівнюють з Еверестом грецької археології — викликом, який захопив багатьох", — зауважив Джефф Крамер, науковий співробітник та архівіст кафедри класики Університету Каліфорнії.

Перші написи цим письмом виявили у 1900 році на острові Крит. Пізніше професор Карл Блеген зробив значний внесок у його розуміння, коли під час розкопок 1939 року в Пілосі, Греція, знайшов понад 600 табличок із цим письмом. Хоча Блегена часто згадують за дослідження в Трої та відкриття палацу Нестора, його знахідки лінійного письма B стали важливими для розгадки коду.

Зусилля з розшифрування лінійного письма B набрали обертів завдяки спільній роботі таких вчених, як Аліса Кобер з Бруклінського коледжу та випускник Класичного університету Емметт Беннетт-молодший, які невтомно працювали над розумінням стародавньої мови. На їхні дослідження вплинуло глобальне захоплення кодами під час Другої світової війни, коли Беннетт служив криптографом.

Процес був кропітким. Кобер, наприклад, каталогізувала символи на індексних картках, що зберігалися в старих коробках з-під цигарок, зібравши понад 180 000 записів, які зараз зберігаються в архіві класики Університету. Її робота дозволила виявити граматичні закономірності писемності, зокрема, використання відмінків, подібних до сучасних мов.

Тим часом британський архітектор, лінгвіст і шифрувальник, Майкл Вентріс також захопився таємницею лінійного письма B. У 1952 році Вентріс і його співробітник Джон Чедвік опублікували перший переклад, показавши, що лінійне письмо B було ранньою формою грецької мови. Їхній прорив побудований на фундаменті, закладеному Кобер і Беннетт, хоча Кобер померла, не встигнувши завершити свою роботу.

Вентріс трагічно загинув в автокатастрофі в 1956 році, але робота, яку він та його колеги розпочали, мала тривалий вплив. Виявляється, що таблички лінійного письма B були переважно записами торгівельних і ділових операцій, що документували управління товарами і послугами, такими як худоба, обладунки і бенкети.

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Томас Палайма задоволений, що передані ним матеріали допоможуть майбутнім дослідникам продовжити вивчення цього важливого періоду.

"Відчувається, що ця колекція повертається туди, де їй належить бути, в найбільшу установу з вивчення середземноморської бронзової доби", — сказав він.

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