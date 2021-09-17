Нагло лгали: грузинская шахматистка Гаприндашвили судится с Netflix из-за "Хода королевы"

Нону Гаприндашвили назвали в сериале "русской" и исказили факты из ее карьеры, заявив, что шахматистка ни разу не играла против мужчин.

Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за неправдивой информации о ней в сериале "Ход королевы". Об этом сообщает New York Times.

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Шахматистка требует у сервиса Netflix 5 млн долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых неправдиво описаны ее карьерные достижения. Также в иске требуются публичные извинения и опровержение недостоверных фактов. В серии мини-сериала "Ход королевы" утверждается, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. Однако, как утверждает шахматистка, к 1968 году, в котором и развиваются события последнего эпизода, она провела 59 матчей с мужчинами, среди них 10 было гроссмейстеров.

"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью "раздуть драму", создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", — указывается в иске.

[ + – ] Нона Гаприндашвили на сеансе одновременной игры с 28 шахматистами в Дорсете в 1965 году

При этом, как утверждает пятикратная чемпионка, в компании не отреагировали на ее заявления о клевете. В Netflix утверждали, что неточность была "безобидной", но судится с Гаприндашвили они будут. Интересы грузинского чемпиона в суде будет отставать группа юристов из Грузии и США.

Отдельное возмущение у Гаприндашвили вызвал еще и тот факт, что в мини-сериале ее называют "русской" несмотря на то, что она грузинка.

"Грузины пострадали от господства России, когда были частью Советского Союза, а затем подверглись вторжению со стороны России", — отмечается в иске.

Чем известна Нона Гаприндашвили

Нино Гаприндашвили — родилась в Зугдиди, Грузия. С пяти лет начала играть в шахматы, а в 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. В период с 1962 по 1978 года пять раз становилась чемпионкой мира за это в 1978 году ее удостоили званием гроссмейстера. Грузинка стала первой женщиной в истории, которая получила столь высокое звание. В 1982 также первой среди женщин получила приз "Шахматный оскар" (за отличные спортивные и творческие результаты в течение года, — Фокус).

Напомним, актриса Аня Тейлор-Джой получила награду "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль в "Ход королевы". А сериал стал лучшим в категории "лучшие мини-сериалы".

Ранее Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборант" в фильме "Брат-2". Однако позднее исправил ошибку.