"Борат 2", "Корона" и "Ход королевы": в США объявили победителей "Золотого глобуса 2021"

В категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" победителем стал Чедвик Боузман, умерший в августе 2020 года.

28 февраля в США состоялась 78-я церемония кинопремии "Золотой глобус", во время которой объявили победителей в категориях. Из-за карантина мероприятие проходило в онлайн-формате. Об этом рассказывается на официальном сайте "Золотого глобуса".

В этом году статуэтки "Золотой глобус" присуждали в 25 номинациях:

Лучший фильм (драма) — "Земля кочевников" (Nomadland);

Лучший режиссер кинофильма — Хлоя Чжао, "Земля кочевников";

Лучший фильм (комедия или мюзикл) — "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm);

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Саша Барон Коэн, "Борат 2";

Лучшая женская роль (драма) — Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs. Billie Holiday);

Лучшая мужская роль (драма) — Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Raineyʼs Black Bottom);

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot);

Лучшая женская роль второго плана — Джоди Фостер, "Мавританец" (The Mauritanian);

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя, "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah);

Лучший сценарий кинофильма — Аарон Соркин, "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7);

Лучший анимационный фильм — "Душа" (Soul);

Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, фильм "Душа";

Лучший фильм на иностранном языке — "Минари" (Minari);

Лучшая песня к фильму — Laura Pausini, "Io Si (Seen)", фильм "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a sé);

Лучший телесерал (драма) — "Корона" (The Crown);

Лучшая женская роль сериала (драма) — Эмма Коррин, "Корона";

Лучшая мужская роль сериала (драма) — Джош ОʼКоннор, "Корона";

Лучшая женская роль второго плана на телевидении — Джиллиан Андерсон, "Корона";

Лучший телесериал (комедия или мюзикл) — "Шиттс Крик" (Schittʼs Creek);

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл) — Кэтрин ОʼХара, "Шиттс Крик";

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл) — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso);

Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм — "Ход королевы"/"Ферзевый гамбит" (The Queenʼs Gambit);

Лучшая женская роль минисериала сериала-антологии или телефильма — Аня Тейлор-Джой, "Ход королевы"/"Ферзевый гамбит";

Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма — Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True);

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении — Джон Боега, "Маленький топор" (Small Axe).

"Золотой глобус" — престижная американская кинопремия, которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Победителей определяют по результатам голосования около 90 журналистов, которые живут в Голливуде. Премию "Золотой глобус" учредили в 1944 году.

Отметим, фильм "Манк" и сериал "Корона" в этому году были номинированы сразу на 6 статуэток "Золотой глобус".

Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — в 2020 году получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".