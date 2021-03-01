"Борат 2", "Корона" и "Ход королевы": в США объявили победителей "Золотого глобуса 2021"
В категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" победителем стал Чедвик Боузман, умерший в августе 2020 года.
28 февраля в США состоялась 78-я церемония кинопремии "Золотой глобус", во время которой объявили победителей в категориях. Из-за карантина мероприятие проходило в онлайн-формате. Об этом рассказывается на официальном сайте "Золотого глобуса".
В этом году статуэтки "Золотой глобус" присуждали в 25 номинациях:
- Лучший фильм (драма) — "Земля кочевников" (Nomadland);
- Лучший режиссер кинофильма — Хлоя Чжао, "Земля кочевников";
- Лучший фильм (комедия или мюзикл) — "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm);
- Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Саша Барон Коэн, "Борат 2";
- Лучшая женская роль (драма) — Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs. Billie Holiday);
- Лучшая мужская роль (драма) — Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Raineyʼs Black Bottom);
- Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot);
- Лучшая женская роль второго плана — Джоди Фостер, "Мавританец" (The Mauritanian);
- Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя, "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah);
- Лучший сценарий кинофильма — Аарон Соркин, "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7);
- Лучший анимационный фильм — "Душа" (Soul);
- Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, фильм "Душа";
- Лучший фильм на иностранном языке — "Минари" (Minari);
- Лучшая песня к фильму — Laura Pausini, "Io Si (Seen)", фильм "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a sé);
- Лучший телесерал (драма) — "Корона" (The Crown);
- Лучшая женская роль сериала (драма) — Эмма Коррин, "Корона";
- Лучшая мужская роль сериала (драма) — Джош ОʼКоннор, "Корона";
- Лучшая женская роль второго плана на телевидении — Джиллиан Андерсон, "Корона";
- Лучший телесериал (комедия или мюзикл) — "Шиттс Крик" (Schittʼs Creek);
- Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл) — Кэтрин ОʼХара, "Шиттс Крик";
- Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл) — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso);
- Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм — "Ход королевы"/"Ферзевый гамбит" (The Queenʼs Gambit);
- Лучшая женская роль минисериала сериала-антологии или телефильма — Аня Тейлор-Джой, "Ход королевы"/"Ферзевый гамбит";
- Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма — Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True);
- Лучшая мужская роль второго плана на телевидении — Джон Боега, "Маленький топор" (Small Axe).
"Золотой глобус" — престижная американская кинопремия, которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Победителей определяют по результатам голосования около 90 журналистов, которые живут в Голливуде. Премию "Золотой глобус" учредили в 1944 году.
Отметим, фильм "Манк" и сериал "Корона" в этому году были номинированы сразу на 6 статуэток "Золотой глобус".
Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — в 2020 году получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".