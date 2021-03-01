"Борат 2", "Корона" та "Хід королеви": у США оголосили переможців "Золотого глобуса 2021"

У категорії "Краща чоловіча роль у драматичному фільмі" переможцем став Чедвік Боузман, який помер у серпні 2020 року.

28 лютого в США відбулася 78-а церемонія кінопремії "Золотий глобус", під час якої оголосили переможців у категоріях. Через карантин захід проходив в онлайн-форматі. Про це розповідається на офіційному сайті "Золотого глобуса".

Цього року статуетки "Золотий глобус" присуджували у 25 номінаціях:

Кращий фільм (драма) — "Земля кочівників" (Nomadland);

Кращий режисер фільму — Хлоя Чжао, "Земля кочівників";

Кращий фільм (комедія або мюзикл) — "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm);

Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл) — Саша Барон Коен, "Борат 2";

Краща жіноча роль (драма) — Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Холідей" (The United States vs. Billie Holiday);

Краща чоловіча роль (драма) — Чедвік Боузман, "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Raineyʼs Black Bottom);

Краща жіноча роль (комедія або мюзикл) — Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot);

Краща жіноча роль другого плану — Джоді Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian);

Краща чоловіча роль другого плану — Деніел Калуя, "Іуда і чорний месія" (Judas and the Black Messiah);

Кращий сценарій кінофільму — Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7);

Кращий анімаційний фільм — "Душа" (Soul);

Краща музика до фільму — Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батист, фільм "Душа";

Кращий фільм іноземною мовою — "Мінар" (Minari);

Краща пісня до фільму — Laura Pausini, "Io Si (Seen)", фільм "Усе життя попереду" (La vita davanti a sé);

Кращий телесеріал (драма) — "Корона" (The Crown);

Краща жіноча роль серіалу (драма) — Емма Коррін, "Корона";

Краща чоловіча роль серіалу (драма) — Джош ОʼКоннор, "Корона";

Краща жіноча роль другого плану на телебаченні — Джилліан Андерсон, "Корона";

Кращий телесеріал (комедія або мюзикл) — "Шіттс Крік" (Schittʼs Creek);

Краща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл) — Кетрін ОʼХара, "Шіттс Крік";

Краща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл) — Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso);

Кращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм — "Хід королеви"/"Ферзевий гамбіт" (The Queenʼs Gambit);

Краща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму — Аня Тейлор-Джой, "Хід королеви"/"Ферзевий гамбіт";

Краща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму — Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True);

Краща чоловіча роль другого плану на телебаченні — Джон Боега, "Маленька сокира" (Small Axe).

"Золотий глобус" — престижна американська кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси. Переможців визначають за результатами голосування близько 90 журналістів, які живуть у Голлівуді. Премію "Золотий глобус" заснували в 1944 році.

Зазначимо, що фільм "Манк" і серіал "Корона" в цьому році були номіновані відразу на 6 статуеток "Золотого глобуса".

Найбільша кількість нагород — цілих три "Глобуси" — у 2020 році отримав фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". По дві нагороди в "Джокера", "Рокетмена" й історичної стрічки Сема Мендеса "1917". У категорії телевізійних нагород по дві премії в серіалів "Чорнобиль", "Погань" і "Спадкоємці".