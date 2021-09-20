"Невеста Чаки": новый хозяин дома нашел в стене куклу-убийцу

После страшной находки друзья владельца дома начали убеждать продать его от греха подальше, но он отказался это сделать.

32-летний Джонатан Льюис, который обзавелся домом в Уолтон-он-Зе-Хилл, графство Суррей (Великобритания), был немало потрясен, обнаружив внутри одной из стен помещения тряпичную куклу, рядом с которой лежала леденящая кровь записка, сообщает Daily Mail.

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Исследуя дом, в котором ему предстояло теперь жить, Джонатан, учитель начальной школы, нашел пустоту под лестницей, спрятанную под гипсокартоном.

"Я только что купил дом и получил ключи. Я как бы знал, что под лестницей была пустота, забитая досками и заштукатуренная. Там, где у предыдущих владельцев был холодильник, выходил провод, но я не знал, где он был подключен, поэтому я проткнул кусок гипсокартона, чтобы посмотреть, что там было. Я пробил дыру размером с кулак, посветил в нее, а там сидела кукла", – рассказал новый владелец дома журналистам.

[ + – ] В нише возле кухни хозяин дома нашел куклу

Кукла с желтыми волосами из ниток, одетая в платье в тонкую полоску и чепчик, сидела в маленьком плетеном кресле с запиской в руке.

Текст, написанный аккуратным почерком на листке бумаги, гласил, что кукла якобы зарезала ножом бывших хозяев недвижимости еще в 1961 году.

"Дорогой читатель / новый владелец дома, спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не понравились, поэтому им пришлось исчезнуть. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у тебя есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь", – гласило сообщение.

[ + – ] Пугающая записка была в руках у куклы Фото: Скриншот

Льюис сразу же связался с агентом по недвижимости, чтобы выяснить, что же произошло в этом доме. Однако тот ответил, что ремонт в помещении был закончен около пяти лет назад, а записка, скорее всего, была оставлена предыдущими владельцами жилья примерно в то же время.

Друзья начали убеждать Льюиса избавиться от приобретенного дома, выставив его на продажу, и срочно покинуть недвижимость, однако тот ответил, что находит открытие "забавным".

"Честно говоря, мне все это показалось забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое. В письме написано 1961 год, но агент по недвижимости сказала, когда показывала мне дом, что кухня была закончена всего четыре или пять лет назад. Я думаю, что записку, должно быть, положили туда тогда, потому что бумага не выглядит очень старой", – отметил мужчина.

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