"Наречена Чакі": новий господар будинку знайшов у стіні ляльку-вбивцю

Після страшної знахідки друзі власника будинку почали переконувати продати його від гріха подалі, але він відмовився це зробити.

32-річний Джонатан Льюїс, який обзавівся будинком у Волтон-он-Зе-Хілл, графство Суррей (Великобританія), був немало вражений, знайшовши всередині однієї зі стін приміщення ганчір'яну ляльку, поруч з якою лежала записка, яка змушує волосся стати дибки, повідомляє Daily Mail.

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Досліджуючи будинок, в якому він мав тепер жити, Джонатан, вчитель початкової школи, знайшов порожнечу під сходами, заховану під гіпсокартоном.

"Я щойно купив будинок та отримав ключі. Я ніби знав, що під сходами була порожнеча, забита дошками і заштукатурена. Там, де у попередніх власників був холодильник, виходив дріт, але я не знав, де він був підключений, тому я проткнув шматок гіпсокартону, щоб подивитися, що там було. Я пробив дірку розміром із кулак, посвітив у неї, а там сиділа лялька", — розповів новий власник будинку журналістам.

[ + – ] У ніші біля кухні господар будинку знайшов ляльку

Лялька із жовтим волоссям із ниток, одягнена в сукню в тонку смужку і чепчик, сиділа в маленькому плетеному кріслі із запискою в руці.

Текст, написаний акуратним почерком на аркуші паперу, говорив, що лялька нібито зарізала ножем колишніх господарів нерухомості ще в 1961 році.

"Дорогий читач / новий власник будинку, спасибі, що звільнив мене! Мене звати Емілі. Мої початкові власники жили в цьому будинку в 1961 році. Вони мені не сподобалися, тому їм довелося зникнути. Усе, що вони робили, це співали і веселилися. Це було огидно. Я вибрала для них смерть, тож я сподіваюся, що в тебе є ножі. Сподіваюся, ти добре спиш", — йшлося в повідомленні.

[ + – ] Жахлива записка була в руках у ляльки Фото: Скриншот

Льюїс відразу ж зв'язався з агентом із нерухомості, щоб з'ясувати, що ж сталося в цьому будинку. Однак той відповів, що ремонт у приміщенні був закінчений майже п'ять років тому, а записка, швидше за все, була залишена попередніми власниками житла приблизно в той же час.

Друзі почали переконувати Льюїса позбутися набутого будинку, виставивши його на продаж, і терміново покинути нерухомість, однак той відповів, що відкриття здається йому "веселим".

"Чесно кажучи, мені все це здалося веселим. Я б, напевно, зробив те ж саме. У листі написано 1961 рік, але агент із нерухомості сказала, коли показувала мені будинок, що кухня була закінчена всього чотири або п'ять років тому. Я думаю, що записку, мабуть, поклали туди тоді, тому що папір не виглядає дуже старим", — зазначив чоловік.

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