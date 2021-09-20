Антонио Бандерас показал миру единственную красавицу-дочь

Стелла появилась в браке актера с коллегой по цеху Мелани Гриффит.

61-летний испанский актер Антонио Бандерас, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде, появился на красной ковровой дорожке в Испании на 69-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в сопровождении своей 24-летней дочери Стеллы дель Кармен Бандерас, сообщает Daily Mail.

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Отец и дочь посетили премьеру картины "Официальный конкурс", где Антонио Бандерас сыграл вместе с Пенелопой Крус.

Стелла – дочь актера, рожденная в браке Бандераса с голливудской звездой Мелани Гриффит. Она является сводной сестрой дочери Гриффит Дакоты Джонсон, наиболее известной главной ролью в фильме "50 оттенков серого".

[ + – ] Антонио Бандерас и его 24-летняя дочь Стелла

Мелани и Антонио познакомились на съемках фильма "Двое — это слишком" режиссера Фернандо Труэба в 1996 году. На тот момент Бандерас счастливо жил 10 лет с испанской актрисой Аной Лесой, а Гриффит была в браке с актером Доном Джонсоном. Однако это знакомство перевернуло все в один момент. Бандерас оставил Ану и спустя месяц женился на Мелани.

Многие воспринимали их союз как мезальянс, считая, что таким способом испанский красавчик хочет пробиться в Голливуд. Однако были и те, кто считал, что повезло именно Мелани, с которой мужчины не очень спешили бежать к алтарю из-за ее взбалмошного характера и любви к спиртному.

Тем не менее, брак, в который никто не верил, продлился 18 лет. Пара мирно развелась в 2015 году, но сохранила теплые отношения. Антонио не раз признавался, что Мелани осталась для него членом его семьи, с которым он может поговорить и посоветоваться в любой момент.

Когда у пары родилась дочь Стелла, Бандерас был невероятно счастлив. Он лично присутствовал при появлении девочки на свет, а затем взял на себя большую часть функции по уходу за ней: менял подгузники, гулял с ней, кормил с ложечки. Когда его в шутку спрашивали, почему он перебрал на себя функции матери, Антонио отвечал:

"Ну, у Мелани уже есть двое детей, а для меня – это настоящий дебют. Так что пусть она отдохнет".

[ + – ] Антонио Бандерас стал для дочери и отцом, и матерью

Стелла, в отличие от родителей и сестры, не стала обольщаться карьерой актрисы и подалась в сценаристы. Кроме того, на ее счету – съемки в рекламных кампаниях, а также личный бренд духов.

Напомним, в прошлом году Антонио Бандерас заразился коронавирусом. В 2021-м ему исполнился 61 год, и Фокус рассказывал о самых ярких картинах с этим актером.