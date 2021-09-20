Антоніо Бандерас показав світу єдину красуню-дочку

Стелла з'явилася в шлюбі актора з колегою по цеху Мелані Гріффіт.

61-річний іспанський актор Антоніо Бандерас, який зробив запаморочливу кар'єру в Голлівуді, з'явився на червоній килимовій доріжці в Іспанії на 69-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні в супроводі своєї 24-річної дочки Стелли дель Кармен Бандерас, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Батько і дочка відвідали прем'єру картини "Офіційний конкурс", де Антоніо Бандерас зіграв разом із Пенелопою Крус.

Стелла — дочка актора, народжена в шлюбі Бандераса з голлівудською зіркою Мелані Гріффіт. Вона є зведеною сестрою дочки Гріффіт Дакоти Джонсон, найбільш відомої головною роллю у фільмі "50 відтінків сірого".

[ + – ] Антоніо Бандерас і його 24-річна дочка Стелла

Мелані й Антоніо познайомилися на зйомках фільму "Двоє — це занадто" режисера Фернандо Труеба в 1996 році. На той момент Бандерас щасливо жив 10 років з іспанською акторкою Аною Лесою, а Гріффіт була у шлюбі з актором Доном Джонсоном. Однак це знайомство перевернуло все в один момент. Бандерас залишив Ану і через місяць одружився з Мелані.

Багато хто сприймав їхній союз як мезальянс, вважаючи, що таким способом іспанський красень хоче пробитися в Голлівуд. Однак були й ті, хто вважав, що пощастило саме Мелані, з якою чоловіки не дуже поспішали бігти до вівтаря через її навіжений характер і любов до спиртного.

Проте, шлюб, в який ніхто не вірив, тривав 18 років. Пара мирно розлучилася в 2015 році, але зберегла теплі стосунки. Антоніо не раз зізнавався, що Мелані залишилася для нього членом його сім'ї, з яким він може поговорити і порадитися в будь-який момент.

Коли в пари народилася дочка Стелла, Бандерас був неймовірно щасливий. Він особисто був присутній при появі дівчинки на світло, а потім взяв на себе більшу частину функції з догляду за нею: міняв підгузки, гуляв із нею, годував із ложечки. Коли його жартома питали, чому він перебрав на себе функції матері, Антоніо відповідав:

"Ну, в Мелані вже є двоє дітей, а для мене — це справжній дебют. Тож нехай вона відпочине".

[ + – ] Антоніо Бандерас став для доньки і батьком, і матір'ю

Стелла, на відміну від батьків і сестри, не стала спокушатися кар'єрою акторки і подалася в сценаристи. Крім того, на її рахунку — зйомки в рекламних кампаніях, а також особистий бренд парфумів.

Нагадаємо, в минулому році Антоніо Бандерас заразився коронавірусом. У 2021-му йому виповнився 61 рік, і Фокус розповідав про найяскравіші картини з цим актором.