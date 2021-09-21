Анна Курникова показала подросших детей Энрике Иглесиаса

На записи Николас, Люси и Мэри катаются на красном игрушечном внедорожнике под песню своего отца.

46-летний испанский певец и актер Энрике Иглесиас и его подруга, 40-летняя экс-теннисистка и модель из России Анна Курникова редко показывают своих детей, которых у них трое. Поэтому, когда Анна поделилась видео, на котором собраны все отпрыски знаменитой пары, эта публикация в Instagram собрала сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.

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На записи трехлетние близнецы пары Люси и Николас, а также их младшая годовалая дочка Мэри катаются на игрушечном красном Land Rover, которым управляет мальчик. Дети смеются и веселятся под песню отца Chasing The Sun.

Видео было снято в особняке пары в Майами на берегу залива Бискейн, куда семья переехала в 2013 году. По данным риэлторов, такой дом оценивается в $26 млн.

[ + – ] Особняк пары расположен выходит на залив Бискейн

Энрике и Анна впервые встретились в 2001 году на съемках клипа на песню испанца Escape, где они сыграли влюбленную пару. До этой встречи теннисистка долгое время состояла в отношениях с профессиональным хоккеистом Павлом Буре.

Уже через год после знакомства певец и спортсменка появились вместе на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

В 2007 году, по информации прессы, они якобы связали себя узами брака, но через год расстались. Разлука впрочем, была недолгой, и Курникова с Иглесиасом возобновили отношения, но уже без официальной регистрации. Более того, в СМИ они говорили о том, что не планируют больше обзаводиться штампами в паспортах.

В 2017 году на свет появились близнецы Люси и Николас, а в январе 2020 года Анна подарила Энрике еще одну дочь, которую отец любовно называет "русская тефтелька" (Russian meatball), учитывая русские корни девочки. Он присутствовал при появлении Мэри на свет, о чем свидетельствуют трогательные фото на странице Анны.

[ + – ] Певец присутствовал при рождении младшей дочери

По словам Энрике, появление детей очень изменило его самого, а также его подход ко многим вещам в жизни.

"Отцовство — это одно из лучших чувств в мире. Теперь я езжу медленнее. Я думаю о глупых вещах еще несколько раз, прежде чем сделать их", – говорил певец, добавив, что стал более ответственным. При этом он верит, что сумеет стать "крутым, легким в общении отцом".

Судя по видео и фото, которые он публикует иногда в аккаунте, певец любит проводить время с дочками и сыном, дурачась с ними и превращаясь рядом в ребенка.

В последнее время в СМИ снова поползли слухи о том, что пара все же поженилась второй раз. Поводом к этому стало то, что в своем аккаунте в соцсети Анна к фамилии Курникова добавила Иглеиас. Пара же никак не комментирует информацию, распространяемую журналистами, предпочитая держать личную жизнь в тайне.