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Анна Курникова показала старших дітей Енріке Іглесіаса

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діти Анни Курникової і Енріке Іглесіаса
Фото: Скріншот

На записі Ніколас, Люсі та Мері катаються на червоному іграшковому позашляховику під пісню свого батька.

46-річний іспанський співак та актор Енріке Іглесіас і його подруга, 40-річна екстенісистка і модель з Росії Анна Курникова рідко показують своїх дітей, яких у них троє. Тому, коли Анна поділилася відео, на якому зібрані всі нащадки знаменитої пари, ця публікація в Instagram зібрала сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів.

На записі трирічні близнюки пари Люсі та Ніколас, а також їхня молодша однорічна донька Мері катаються на іграшковому червоному Land Rover, яким керує хлопчик. Діти сміються і веселяться під пісню батька Chasing The Sun.

Відео було зняте в маєтку пари в Маямі на березі затоки Біскейн, куди сім'я переїхала в 2013 році. За даними ріелторів, такий будинок оцінюється в $26 млн.

Маєток пари розташований виходить на затоку Біскейн

Енріке й Анна вперше зустрілися в 2001 році на зйомках кліпу на пісню іспанця Escape, де вони зіграли закохану пару. До цієї зустрічі тенісистка довгий час була у стосунках із професійним хокеїстом Павлом Буре.

Уже через рік після знайомства співак і спортсменка з'явилися разом на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards.

У 2007 році, за інформацією преси, вони нібито зв'язали себе узами шлюбу, але через рік розлучилися. Розлука втім, була недовгою, і Курникова з Іглесіасом відновили стосунки, але вже без офіційної реєстрації. Більш того, в ЗМІ вони говорили про те, що не планують більше ставити штампи в паспортах.

У 2017 році на світ з'явилися близнюки Люсі та Ніколас, а в січні 2020 року Анна подарувала Енріке ще одну доньку, яку батько любовно називає "російська тюфтелька" (Russian meatball), з огляду на російське коріння дівчинки. Він був присутній при появі Мері на світло, про що свідчать зворушливі фото на сторінці Анни.

Співак був присутній під час народження молодшої дочки

За словами Енріке, поява дітей дуже змінила його самого, а також його підхід до багатьох речей у житті.

"Батьківство — це одне з найкращих почуттів у світі. Тепер я їжджу повільніше. Я думаю про дурні речі ще кілька разів, перш ніж зробити їх", — говорив співак, додавши, що став більш відповідальним. При цьому він вірить, що зуміє стати "крутим, легким у спілкуванні батьком".

Судячи з відео та фото, які він публікує іноді в акаунті, співак любить проводити час із доньками і сином, пустуючи з ними і перетворюючись поруч на дитину.

Останнім часом у ЗМІ знову поповзли чутки про те, що пара все ж одружилася вдруге. Приводом до цього стало те, що в своєму акаунті в соцмережі Анна до прізвища Курникова додала Іглеіас. Пара ж ніяк не коментує інформацію, поширювану журналістами, вважаючи за краще тримати особисте життя в таємниці.