Анна Курникова показала старших дітей Енріке Іглесіаса

На записі Ніколас, Люсі та Мері катаються на червоному іграшковому позашляховику під пісню свого батька.

46-річний іспанський співак та актор Енріке Іглесіас і його подруга, 40-річна екстенісистка і модель з Росії Анна Курникова рідко показують своїх дітей, яких у них троє. Тому, коли Анна поділилася відео, на якому зібрані всі нащадки знаменитої пари, ця публікація в Instagram зібрала сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів.

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На записі трирічні близнюки пари Люсі та Ніколас, а також їхня молодша однорічна донька Мері катаються на іграшковому червоному Land Rover, яким керує хлопчик. Діти сміються і веселяться під пісню батька Chasing The Sun.

Відео було зняте в маєтку пари в Маямі на березі затоки Біскейн, куди сім'я переїхала в 2013 році. За даними ріелторів, такий будинок оцінюється в $26 млн.

[ + – ] Маєток пари розташований виходить на затоку Біскейн

Енріке й Анна вперше зустрілися в 2001 році на зйомках кліпу на пісню іспанця Escape, де вони зіграли закохану пару. До цієї зустрічі тенісистка довгий час була у стосунках із професійним хокеїстом Павлом Буре.

Уже через рік після знайомства співак і спортсменка з'явилися разом на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards.

У 2007 році, за інформацією преси, вони нібито зв'язали себе узами шлюбу, але через рік розлучилися. Розлука втім, була недовгою, і Курникова з Іглесіасом відновили стосунки, але вже без офіційної реєстрації. Більш того, в ЗМІ вони говорили про те, що не планують більше ставити штампи в паспортах.

У 2017 році на світ з'явилися близнюки Люсі та Ніколас, а в січні 2020 року Анна подарувала Енріке ще одну доньку, яку батько любовно називає "російська тюфтелька" (Russian meatball), з огляду на російське коріння дівчинки. Він був присутній при появі Мері на світло, про що свідчать зворушливі фото на сторінці Анни.

[ + – ] Співак був присутній під час народження молодшої дочки

За словами Енріке, поява дітей дуже змінила його самого, а також його підхід до багатьох речей у житті.

"Батьківство — це одне з найкращих почуттів у світі. Тепер я їжджу повільніше. Я думаю про дурні речі ще кілька разів, перш ніж зробити їх", — говорив співак, додавши, що став більш відповідальним. При цьому він вірить, що зуміє стати "крутим, легким у спілкуванні батьком".

Судячи з відео та фото, які він публікує іноді в акаунті, співак любить проводити час із доньками і сином, пустуючи з ними і перетворюючись поруч на дитину.

Останнім часом у ЗМІ знову поповзли чутки про те, що пара все ж одружилася вдруге. Приводом до цього стало те, що в своєму акаунті в соцмережі Анна до прізвища Курникова додала Іглеіас. Пара ж ніяк не коментує інформацію, поширювану журналістами, вважаючи за краще тримати особисте життя в таємниці.