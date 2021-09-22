На Занзибаре появится небоскреб-остров: кадры невероятного проекта

По предварительным подсчетам, строительство комплекса займет четыре года и обойдется в $1,3 млрд.

В Африке появится второе по высоте здание на материке после The Iconic Tower в Египте – 70-этажный гостинично-жилой комплекс Zanzibar Domino Commercial Tower, спроектированный нью-йоркской и дубайской фирмой xCassia и совместно разработанный танзанийскими компаниями AICL Group и Edinburgh Crowland Management Ltd, сообщает портал World Architecture.

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Комплекс зданий стоимостью $1,3 млрд построят на искусственном острове у западного побережья архипелага Занзибар в Танзании, и он будет включать в себя Arrivals Plaza, Zanzibar Domino и Island Resort.

Жан-Поль Кассия, основатель и директор по дизайну компании xCassia, сказал, что его идея построить башню на искусственном острове была мечтой последних десяти лет. Первый набросок здания он сделал еще в 2009 году в Париже после того, как вместе с уже покойным отцом и двумя сыновьями сыграл партию в домино. Отсюда и название башни, а также ее дизайн, напоминающий сложенные друг на друга кости домино.

Согласно проекта, башня состоит из 360 отдельных элементов и занимает в общей сложности 111,5 тыс. квадратных метров.

В ней разместятся жилые квартиры, пяти- и шестизвездочный отели, будут построены панорамные лифты и специальная смотровая площадка. По задумке дизайнеров, все отели и жилые дома будут иметь впечатляющие внешние террасы, ориентированные на юго-запад, откуда открывается роскошный вид на Каменный город, побережье и невероятные закаты Занзибара.

В нижней части комплекса, представленного xCassia, запланирована пристань для яхт, аквариум, выставочный и культурный павильон, а также место для международных конференций вместимостью до 1000 делегатов. На внешней спирали расположатся магазины, рестораны и кафе, яхт-клуб, открытый бассейн на крыше и кинотеатр.

В части комплекса под названием Zanzibar Domino Island Resort, к которой можно будет добраться на вертолете, лодке или по мосту, построят 104 эксклюзивных надводных виллы с помещениями для консьержа, четыре вертолетные площадки, причал, транспортную развязку. На территории будут также салоны красоты, СПА-салоны, поле для гольфа с клубом и свадебная часовня, к которой ведет надводный мост.

По словам генерального директора Crowland Management Ltd Эммануэля Умо, ожидается, что башня "станет знаковым элементом, который будет способствовать развитию туризма и культуры, а также предложит возможности для бизнеса".

"Zanzibar Domino – уникальный проект, который исключительно хорошо соответствует нашей инвестиционной философии, заключающейся в предоставлении нашим инвесторам превосходной прибыли за счет исключительных схем, а также стратегических социально-экономических проектов, которые способствуют процветанию", – добавил он.

Ожидается, что строительство комплекса займет четыре года после начала реализации предлагаемого проекта.

Похожая версия Zanzibar Domino Commercial Tower была спроектирована в заливе Халонг во Вьетнаме, однако планы по строительству отменили из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Напомним, в конце августа в китайском городе Куньмин взорвали 15 недостроенных небоскребов.