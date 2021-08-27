В Китае снесли 15 недостроенных небоскребов одновременно (видео)

Власти решили снести здания, которые простаивали с 2014 года. Посмотреть на взрыв пришло большое количество людей.

В пятницу, 27 августа, в Китае одновременно взорвали 15 недостроенных небоскребов в Куньмине. Речь идет о второй очереди жилого комплекса Liyang Star City, строительство которого приостановили еще в 2014 году. Как сообщает The Paper, подготовку к взрыву начали 23 августа.

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Большинство магазинов, которые находятся на первых этажах соседних домов, были эвакуированы перед взрывом. В пешеходной зоне натянули желтый кордон, чтобы люди не проходили в зону взрыва, там же регулярно дежурили сотрудники полиции и пожарной службы.

Многие люди пришли посмотреть на то, как взорвут здания.

Примечательно, что одному зданию после взрыва удалось уцелеть, в результате чего его прозвали местной Пизанской башней.

Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Обсервативной, 6 снесли усадьбу Барбана, которая была построена во второй половине XIX века. Те, кто выступал против демонтажа, утверждают, что у застройщика не было права на снос. В свое время в здании останавливался нобелевский лауреат Джон Стейнбек. В своих книгах последний писал об этом здании.

Напомним также, что в результате строительных работ в центре Киева было разрушено историческое здание на улице Владимирской, где по сей день жили люди.