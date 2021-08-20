О ней писал Джон Стейнбек. В Киеве снесли усадьбу Барбана (видео)

Противники сноса исторического здания XIX века утверждают, что у застройщика нет на это соответствующего разрешения.

В Киеве на улице Обсервативной, 6 снесли усадьбу Барбана, построенную в конце XIX века, сообщает в Facebook общественник Олег Симороз.

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"Застройщик в пять утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – написал он и опубликовал видео, на котором виден процесс разрушения стен здания.

[ + – ] Снос здания

При этом утверждается, что застройщик не имеет соответствующего разрешения властей на снос дома, а на месте усадьбы якобы хотят построить новый ТРЦ.

Сносу дома предшествовала акция протеста противников застройки центра Киева, во время которого произошли стычки между активистами и молодыми людьми спортивного телосложения.

[ + – ] Акция протеста

Перед этим в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что уже исчерпали все механизмы воздействия на ситуацию с застройкой усадеб Барбана и Осипа Родина в Киеве.

"Из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадьбы Барбана и Осипа Родина. Предписания министерства о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет", – заявили в ведомстве.

[ + – ] Сообщение Минкульта

Чем известна усадьба Барбана

Одноэтажный дом титулярного советника Александра Барбана был построен в Киеве в 1891 году. В свое время в нем останавливался лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, упоминавший в своих книгах об этом здании.

По данным Госгеокадастра, ориентировочная стоимость земля под этим домом – 9,3 млн гривен, пишет Liga.net.

Напомним, в июле в Киеве застройщики начали сносить историческое здание "Цветы Украины" на улице Сечевых стрельцов.

После протестов киевлян суд запретил любые действия с этим зданием.

В мае строительные работы в центре Киева привели к разрушению исторического здания на улице Владимирской, в котором до сих пор обитают люди.

А в апреле в Киеве снесли историческое здание "дом Уткина", который находился возле центрального железнодорожного вокзала.